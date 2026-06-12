6月11日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生が、『FRIDAYデジタル』で一夜を過ごしたことを報じられた。短期間で女性関係が話題にあがる長尾だが、ファンの間ではグループの “人気メンバー” が気遣われているようだ。

長尾と稲垣の関係は、6月7日の『文春オンライン』でも伝えられていた。

「2人は2025年の冬ごろ交際に発展したとされ、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表の親善試合を別々に観戦後、友人女性も交えてマンションやバーで過ごしたと記されていました。

今回の『FRIDAY』によれば、6月上旬に長尾さんが稲垣さんと食事し、お泊りしたとされています。同誌には、親密に寄り添ったツーショット写真も掲載され、SNSで注目を集めています」（スポーツ紙記者）

なにわ男子は2026年にデビュー5周年を迎え、7月11日からアリーナツアーを控えている。ツアー前に立て続けに熱愛が取りざたされ、波紋を呼んでいるが、Xでは

《みっちー一旦ブチ切れていいんじゃね？？》

《もうみっちーに許してもらえない》

《道枝バチギレ案件しぬ》

など、道枝駿佑の心境を気遣う声が聞かれていた。

「道枝さんはグループ内で高い人気を誇りながら、これまで一度も女性との噂が出ず、ノースキャンダルを貫いています。

仕事でも、2026年は主演映画、CMそれぞれ2本が決まり、デビュー5周年のなにわ男子の活動に “貢献” していると見る向きも多かったです。

道枝さんをはじめ、メンバー全員が周年イヤーでそれぞれの活動に取り組むなか、長尾さんの熱愛報道が取りざたされたことで、アイドルとしての意識の差を感じるファンもいたようです」（芸能記者）

長尾の報道後の6月8日、なにわ男子は音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）の生放送に出演した。5周年のスペシャルライブを披露したが、道枝に注目が集まったという。

「デビュー曲『初心LOVE』を披露する際、道枝さんはふだん曲が始まる前から表情を作るのですが、今回は3〜4秒ほどうつむいたまま、目線が下に向いており、SNSでは《過去一表情曇ってたけど大丈夫かな》と、険しい表情を心配する声があがっていたのです。

また、パフォーマンス中、長尾さんと近づいてもあまり目線が合わないことも指摘されていました。もともと2人は同い年で仲のよさが認知されていただけに、長尾さんの熱愛による “亀裂” が心配されているのでしょう」（同前）

デビュー5周年、長尾のプライベートが思わぬ波紋を呼んでしまった。