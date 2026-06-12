お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が11日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。番組ファンという人気芸人の発言を受けて、自身の心境を語った。

同番組冒頭、「今朝の“あさイチ”ね、内村さんがゲストで」と切り出した大吉。コンビでMCを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に「ウッチャンナンチャン」内村光良がゲスト出演した際、内村が「家呑み華大」を「あれ面白い。俺なんか絶対できないから」と絶賛したことについて、「いや〜、ビビったぁ。内村さんが見てるとは思わんやった」と振り返った。

その後、放送当日が「布おむつの日」だったことにちなみ、自身が幼少期を過ごした“昭和”の話題へ。大吉は「“昔は良かった”とか言うけど、大変よ。下水道とかも完備されてないから」といい、「今の有明とか夢の島で埋め立ててる時のハエの量が尋常じゃなくて」と伝えた。

そのニュース映像をYouTubeで見たという大吉は「そういうのを見るのが好きで」と打ち明けたが、「だから内村さんに“見てるよ”って言われた時にドキッとしたんよ」と苦笑い。客観視した自身を「俺、なんか違うんじゃないかな」と“反省”してしまったようで、「テレビに出てる人間が、YouTubeで昔のニュースばっかり見てるのは良くない」と自虐気味に語っていた。