【精神科医が警告】「５月を乗り切った人」ほど危ない…優秀な中堅・管理職を襲う「６月病」の正体

昇進、入社、異動、転勤etc.……。

いろいろな環境変化があった年度初めの４月から約２ヵ月。「慌ただしさのピークは何とか乗り切った」と胸をなで下ろしている人も多いだろう。

しかし「仕事熱心、責任感が強い、周囲から頼られている中堅社員や管理職ほど、今が危ない」と、人形町メンタルクリニック院長の精神科医・勝久寿氏は語る。

「『６月病』は、頑張れる人ほど自分では気づきにくい。限界を超えて受診した時には適応障害を超え、うつ病に近い状態まで進んでいるケースも少なくない」

５月を乗り越えた人ほど気をつけたい、６月病の正体とは！？

５月病より深刻？ 「６月病」の恐怖

今月で’26年の上半期が終わる。春は就職や異動など環境変化が起こりやすい季節で、この時期に受けた精神的な負担は「５月病」として現れることが定説になっている。だが、勝氏は「５月を乗り越えたから大丈夫」という感覚そのものに警鐘を鳴らす。

「５月病を発症しやすいのは新入社員などの若手がほとんど。春の環境変化による負担を受けつつも５月を乗り切った中堅社員や管理職が、少し遅れて『６月病』を発症するケースが少なくありません」

５月に発症するから５月病、６月に発症するから６月病。呼び名や発症しやすい層以外にも、さまざまな違いがある。

「４月に大きな環境変化が起こり、ゴールデンウィークをはさんだあたりから、会社に対する不安感や憂鬱感として出てきて調子が悪くなる。これが５月病です。医学的には『適応障害』にあたります。一方、長期間ストレスにさらされ、蓄積していくことで、時間の経過とともに適応障害の段階を超え、億劫感や集中力低下といった『うつ病』を疑う症状が現れる状態が８月病です」

４月からの「２ヵ月」という時間の経過がどう影響を及ぼすのか。

「我慢を続けて２ヵ月以上経つと、ダメージが脳にも影響して症状が悪化してしまうことがあるのです。６月に受診する方の中には、すでに適応障害の段階を超え、うつ病に達しているかどうかを判断しなければならない状態になっているケースが少なくない」

適応障害とうつ病は症状が似ており、自己判断は難しい。自分がどの段階にあるのか、何を基準に見分ければいいのか。

「ストレスを『重り』、不安や憂うつの程度を『バネの長さ』に例えるとわかりやすいでしょう。適応障害の場合は、重り（ストレス）がかかっている間はバネが伸び、不安や憂うつ感が現れますが、重りが外れれば元に戻ります。一方、うつ病の場合はバネが伸びきっていて、重りを外しても元には戻りません」

では、「バネが戻るかどうか」は日常生活の中でどう判断したらいいのか。最もわかりやすいのが、休日の過ごし方だという。

「適応障害の段階の方は、休日になれば気分転換や趣味の活動がある程度はできます。しかし、休みの日も体が動かない、何をするにも意欲が出ないといった状態が続く場合は要注意です。医師に相談したほうがいいでしょう」

「デキる人」が６月に崩れる理由

では、どんな人が６月病に陥りやすいのか。勝氏が診察室で見てきた患者には共通する“傾向”があるという。一見すると、職場で頼りにされる「できる人」たちが受診するというのだ。

「仕事熱心で、几帳面、責任感が強く、完璧主義といったタイプの方が多い。職場では模範的な存在で、そういう人ほど努力を惜しまない。言い換えれば、心身に支障をきたすほど無理をしてしまうタイプなのです」

性格的な傾向だけでなく、置かれた状況も大きく影響する。特に多いのが、昇進して管理職になったばかりの人や異動直後の人だ。

「管理職になりたての方は、慣れない役割や責任範囲の広がりに戸惑いながらも、立場上、上にも下にも弱みを見せにくい。異動直後の方は、新しい環境でアウェイな状態になりやすい。どちらも心理的に孤立しやすいのです」

現場で優秀な成績を上げてきた人ほど苦労するケースがある。精神科では「昇進うつ病」と呼ばれ、６月病を引き起こす要因のひとつとされる。

「プレーヤーとして優秀だった人が管理職になると、部下も自分と同じようにできると無意識に期待してしまうことがあります。その期待が外れると、部下の仕事も抱え込むようになってしまい、少しずつ疲弊していきます。『もっと自分が頑張らなきゃ』と無理を続けることで、うつ病になってしまう。これが『昇進うつ病』の正体です」

「同じ管理職でも、年代によって抱える苦しさの中身が異なる」と勝氏は指摘する。

「プレーヤーとしての能力とマネージャーとしての能力は別物です。マネージャーに必要な対人スキルや社内調整能力は、経験がないとなかなか身につきません。経験もスキルも十分でない20代が年上の部下を持つことになれば、その難しさは相当なものです」

一方、30代管理職が直面するのは「別の重さ」だ。

「30〜40代だと、子育てや家庭の悩み、住宅ローンや親の介護などが重なることがあります。しかし、職場では頼れるベテランとして見られている。20代とは背負っているものの質が根本的に違うんです」

孤独な中間管理職の過酷なリアル

管理職が崩れやすい背景には「置かれた状況の特殊性がある」と勝氏は指摘する。

「まわりに弱みを見せられないため、無理をしがちです。悩んだ末にまわりに意見を求めても、職場によっては『それを考えるのがあなたの仕事ですよね？』と返ってくる。責任だけが増え、十分な権限が与えられていないケースも多い。中途半端な立場で、強く言えない状況に置かれやすいんです」

管理職になることを望まない人が年々増えている。パーソル総合研究所の調査によると、管理職になりたいと答えた20代は’24年時点で28.2%にとどまった（出典：パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」）。

管理職として転職してきた人も、孤立しやすい。

「転職してすぐに管理職になった人は『どこから来たんだろう？』という目で見られたり、『お手並み拝見』といった空気の中で働き始めることが多い。即戦力として期待に応えたいと思う一方で、警戒心が強い周囲との信頼関係を築かなければならないという課題を抱えている。精神的な負担は大きいでしょう」

待遇面の問題もある。

「本来、管理職には人事権や労働時間の裁量が与えられるものです。ところが、日本のほとんどの会社はそうではない。人事権もなく、強く指示も出せない。しかも、近年はパワハラへの意識が高まり、部下との距離感にも細心の注意が必要になっています。管理職という肩書きがあるために残業代は役職手当に含まれ、いくら働いても追加では払われない。いわゆる“名ばかり管理職”です」

新入社員が職場に定着するよう、手厚くケアする会社は多い。しかし管理職となると、話は変わる。管理職不足の深刻化を嘆きながら、昇進させた後のサポート体制が十分に整っていないケースが少なくない。

「ここ数年、若い人や女性にも管理職になってもらおうという動きがあります。ただ、昇進させるだけでは逆に追い詰めてしまい、離職につながることもある。重要なのは、昇進後に支える仕組みを整えることだと思います」

医師が教える「６月病」の処方箋

６月病のリスクを抱えながら働く私たちは、今日から何ができるのか。勝氏がまず指摘するのは、忙しさの中で陥りやすい“落とし穴”だ。

「忙しくなると、友人との交流や趣味に費やす時間を削り、気づけば仕事だけになっていることがあります。私はこの状態を『一本柱』と呼び、『柱』を増やすことを勧めています」

柱の多さはストレス解消方法を多く持っていることと等しいからだ。

「仕事で嫌なことがあっても、趣味の時間や友人との食事で気分が晴れることがありますよね。仕事だけの一本柱になってしまうと職場で受けたダメージは大きく、それだけで心身が大きくぐらついてしまうんです」

仕事以外の時間を削っていること自体が無理をしているサインだ。では、サインに気づいた人は何から手をつければいいのか。

「即効性が期待できるのは、誰かに相談することです。先ほど、ストレスを重りに例えましたが、一人で持っていると重いけど、誰かに相談して一緒に持ってもらうことで軽くなります。業務上の悩みを上司に相談すれば、仕事を調整してもらえるかもしれない。解決につながる可能性があるのです」

もうひとつ、見落としがちなのが睡眠とお酒の関係だ。ストレスをお酒で紛らわせようとする人は少なくない。しかし、それが逆効果になることがある。

「お酒は睡眠を浅くして、翌日の朝をさらにつらくします。やめるのは大変ですが、効果はすぐに出ます」

それでも不調が続く場合は、受診を検討したい。６月病特有のサインは、休日に体が動かない、頭が回らない、意欲が出ない、不眠が続くこと。そして、受診先を選ぶ際には、ストレスへの向き合い方まで一緒に考えてくれる場所を選びたい。

「手軽に薬の処方箋をもらえるオンライン診療や、１回の診察で診断書を出すクリニックは確かに手っ取り早いのですが、根本的な改善とは言えません。薬が切れたら症状が再発するでしょうし、診断書を持って退職したとしても、次の会社で再発してしまう可能性もあります。ストレスへの対処法を一緒に考えてくれるクリニックがいいと思います。ホームページで治療法を丁寧に説明しているかどうかが、ひとつの目安になります」

’26年も折り返しが近づいている。だからこそ今月は、一度立ち止まって自分の状態を見つめ直してみてほしい。

▼勝久寿 人形町メンタルクリニック院長。旭川医科大学卒業後、麻酔科医を経て東京慈恵会医科大学精神医学講座に入局。2004年、東京・日本橋人形町に開業。医学博士、精神保健指定医、日本医師会認定産業医、日本臨床精神神経薬理学会認定精神科薬物療法専門医。著書に『「とらわれ」「適応障害」から自由になる本』（さくら舎）など。

取材・文：安倍川モチ子

WEBを中心にフリーライターとして活動。また、書籍や企業PR誌の制作にも携わっている。専門分野は持たずに、歴史・お笑い・健康・美容・旅行・グルメ・介護など、興味のそそられるものを幅広く手掛ける。