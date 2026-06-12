向井康二、実写『おそ松さん』に旧・おそ松役で出演「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたい」 関西ジュニア時代からの仲間たちと共演【コメント全文】
前作衣装で登場、カツラはニューバージョンに
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、人気アニメの実写映画化第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（きょう12日公開）に「旧・おそ松」として登場することが発表された。向井は前作『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じた。
【写真】”おそ松”姿でTGCランウェイ！ラウールポーズを決めた前作出演時の向井康二
2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん』。前作ではまさかの実写映画化の発表に大きな話題となり、お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ。そんな実写第1弾から向井が、実写第2弾となる今作に出演。前作のおそ松さんにて長男・おそ松役を演じていた向井は、“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場する。
本作の6つ子たちと同じく関西出身で、お互いデビュー前から共に切磋琢磨してきた仲間とあって息の合った共演シーンは必見。今作の劇中では、前作の衣装に身を包み現場に現れた向井は「オファーをいただいた時は本当にうれしかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と久しぶりのおそ松さんを演じることへの喜びを爆発。
さらに、今回、主演を務めるAぇ! group（末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健）、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが6つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せた。
原作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』。20歳を過ぎてもクズでニートな6つ子の兄弟を主人公にしたテレビアニメ『おそ松さん』は、2015年の放送開始以来、何でもありの予測不能な物語で社会現象的な人気を獲得した。アニメ映画化や舞台化など幅広く展開され、22年にはSnow Man主演で実写映画化。放送10周年を迎えた現在も、高い人気を誇っている。
今作では、絶大な人気を誇るクズでニートな6つ子を体を張って演じた主演キャスト全員が関西出身という点も大きな見どころとなっており、関西仕込みのコメディセンスを生かした新たな『おそ松さん』の世界が描かれる。
■旧・おそ松役：向井康二（Snow Man）コメント全文
オファーをいただいた時は本当にうれしかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、人気アニメの実写映画化第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（きょう12日公開）に「旧・おそ松」として登場することが発表された。向井は前作『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じた。
【写真】”おそ松”姿でTGCランウェイ！ラウールポーズを決めた前作出演時の向井康二
2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん』。前作ではまさかの実写映画化の発表に大きな話題となり、お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ。そんな実写第1弾から向井が、実写第2弾となる今作に出演。前作のおそ松さんにて長男・おそ松役を演じていた向井は、“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場する。
さらに、今回、主演を務めるAぇ! group（末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健）、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが6つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せた。
原作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』。20歳を過ぎてもクズでニートな6つ子の兄弟を主人公にしたテレビアニメ『おそ松さん』は、2015年の放送開始以来、何でもありの予測不能な物語で社会現象的な人気を獲得した。アニメ映画化や舞台化など幅広く展開され、22年にはSnow Man主演で実写映画化。放送10周年を迎えた現在も、高い人気を誇っている。
今作では、絶大な人気を誇るクズでニートな6つ子を体を張って演じた主演キャスト全員が関西出身という点も大きな見どころとなっており、関西仕込みのコメディセンスを生かした新たな『おそ松さん』の世界が描かれる。
■旧・おそ松役：向井康二（Snow Man）コメント全文
オファーをいただいた時は本当にうれしかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！