6月上旬、深夜の繁華街でじゃれ合うように肩を組んで歩く男性たち。彼らの顔を見ると、なんと全員がトップアイドル、大野智（45）、SixTONESのジェシー（30）、DOMOTOの堂本剛（47）の3人組ではないか──。

【写真を見る】手首までビッシリ…新タトゥーが見える泥酔状態の大野智、路上でジェシーとじゃれあう姿、終始にこやかな堂本剛

5月末に東京ドームで開催したコンサートをもって嵐が活動終了し、同時に大野は、30年以上所属していた事務所を退所した。長年にわたるアイドル活動の慰労会だったのだろうか、3人は都内の繁華街で明け方近くまで飲み続け、大野はすっかり酔った様子だった。芸能関係者の証言。

「1軒目はバーを貸し切って、関係者をまじえて大野さんをねぎらい、これまでの思い出を語り合ったようです。

大野さんはかなり酔っていたのか、2軒目に向かう車の中でも音楽に合わせて頭を振り回し、終始ノリノリ。車から降りると突然、路上でダンスを披露し、一心不乱に踊る姿をジェシーさんが笑顔で見守っていました」

気の置けない仲間たちとの集まりということで、大野は、黒いTシャツに黒いズボン、スニーカーというラフな服装だった。半袖のトップスのため、左腕には手首近くまでタトゥーが伸びていることがわかる。

バラエティ番組などで、「ファッションに興味がない」と公言していた大野だが、胸元に特徴的なロゴマークが入ったTシャツには、彼なりのこだわりが詰まっているようだ。ファッション誌編集者が解説する。

「1970年代に米カリフォルニアで創業したブランド『ジョンセン・アイランド』の、日本円にして約1万円で販売されているTシャツと思われます。

特徴的なロゴマークは、古いサーフボードに貼られていたタコのステッカーの絵柄を創業者がブラッシュアップして生まれたもの。つまり、『ジョンセン・アイランド』はサーファー文化と密接に結びついたブランドです。

海を愛する大野さんは、ブランドの理念に共感したからこそ、このTシャツを手に取ったんじゃないでしょうか」

2020年末に嵐が活動休止して以降、大野は表舞台から姿を消し、沖縄県・宮古島で悠々自適な日々を謳歌していた。嵐が活動終了した今、芸能界から引退するわけではないようだが、これからの活動については未定だという。

テレビ局関係者が語る。

「宮古島では2024年夏、大野さんがビジネスパートナーとともに開発した宿泊施設が完成を迎えた。現在は限られた人々しか宿泊できないようだが、いずれは一般客に解放する予定だとも聞く。

もともと表舞台への執着が強いタイプでもなく、宮古島や海の魅力を発信できるような活動をマイペースに行っていくとみられます」

海を愛する男の夏休みは、もう少し続く？