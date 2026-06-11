中傷動画疑惑で追い込まれている高市早苗首相。その“援護射撃”に落語家・立川志らくが乗り出したようだが、過去に自身が受けた“文春砲”が背景にあるようで――。

「6月10日放送の『旬感LIVE とれたてっ!』（フジテレビ系）で、志らくさんは高市首相に『いちばんいいのは、本当に文春を訴えちゃえばいいだけのことなんですよ、本当は。とりあえず訴えちゃえよ』と、疑惑を報じる『文春』との“徹底抗戦”を勧めました。

さらに、同誌の記事をもとに首相を追及する野党に対しても、『週刊誌のネタをいちいち持ってくるんじゃないよ』と苦言を呈したのです」（芸能担当記者）

その後も、志らくは「週刊誌の編集長は政権、倒したいと思ったら、あること、ないこと、ないこと、ないこと、印象操作やりまくって。週刊誌によって（政権が）倒れることはあるわけですよ」と、週刊誌報道を根拠にした政治批判に警鐘を鳴らした。

こうした志らくの高市首相の擁護に対して、Xでは《ただの高市応援団丸出し過ぎて笑える》といった声があがっている。

「じつは志らくさん自身も2020年3月、妻と弟子の不倫疑惑を『週刊文春』に報じられた過去があるのです」（芸能プロ関係者）

当時の報道では、妻が18歳年下の弟子と車内でキスをかわし、志らくの留守宅で一夜を過ごしたとも報じられた。

「志らくさんは報道当日の2020年3月5日、司会を務めていた『グッとラック!』（TBS系）で『私は妻のことを信じておりますので、このことで夫婦の絆が壊れることもございません。離婚することも1億％、ございません』と断言しました。現在も夫婦関係は続いていますが、今回の『文春を訴えちゃえ』という高市首相への助言には、自らを直撃した“文春砲”への複雑な感情からでは、という意見もSNSでは見られます。

しかしながら、志らくさんの擁護発言に『訴えられるならすでに訴えているのでは』というツッコミも多数あり、かえって高市首相を追い込むことになるのでは、と指摘されています」（同前）

情報番組のコメンテーターが、個人的な感情で発言しているとは思いたくないが……。