元EXILEメンバーで実業家の黒木啓司が、TikTokライブで話題を呼んでいる。

「現在、黒木さんの妻で実業家・インフルエンサーの “宮崎麗果” こと黒木麗香被告が、1億5000万円超の脱税罪に問われ、懲役2年6カ月を求刑されるなど、注目が集まっています。

そんななか、黒木さんがTikTokライブで視聴者にギフト（投げ銭）を促すような発言をした場面がSNSで拡散され、波紋を呼んだばかりです。そして、今度はTikTokで3万人超のフォロワーを持つ人気女性ライバーとのコラボ配信で、思わぬ “洗礼” を受けることになりました」（芸能関係者）

配信は、EXILE時代の楽曲『Ki・mi・ni・mu・chu』に合わせて軽快なダンスを披露するなど、終始なごやかな雰囲気で進行していた。しかし、ある発言に視聴者からの注目が集まった。

「後半になると、女性ライバーから『負けんなよ、オッサン』と声をかけられ、さらに別の人気ライバーが参加。黒木さんが『昔EXILEをやっていました』と自己紹介すると、『こんなオッサンEXILEにおらへんかった』『見たことないぞこんなん』などと、立て続けにイジられる展開になりました。

TikTokでは、こうしたラフな掛け合いもめずらしくありませんが、元国民的人気グループのメンバーに対して遠慮なく “オッサン” を連呼する姿に、視聴者の間では賛否がわかれました。

一方の黒木さんは、不快感を見せることなく終始笑顔。相手のペースに合わせながらおだやかに受け答えを続け、その場を盛り上げようとしていました。

しかし、コメント欄には、《なんか黒木さん浮いてるw》《行き場がなくなった芸能人が集まる場がTikTokなんだねってつくづく思う》といった厳しい声も寄せられました」（同前）

そんななか、意外な人物が黒木の “援護射撃” に乗り出した。反応したのは、宮崎被告の元夫であり、格闘家・実業家として活動する田中雄士だ。

「田中さんは、6月9日、自身のXで黒木さんが出演した配信動画を引用しながら、《思う所はあるが、俺の子供達を可愛がってくれてたみたいだし、良い所もあるんだろな》と投稿。

複雑な立場でありながらも、黒木さんの人柄に理解を示しました。さらに、《ライバー達のあの態度はないよな！オッサンていわれたり、年齢が若いだけのマウントてなんなんだろうな》と配信者側の振る舞いに苦言を呈し、《TikTokで彼に今度ギフト送ってやるか》とユーモアを交えてフォローしていました」（同前）

この投稿に、X上では黒木を援護する声も寄せられた。

《確かに、年齢でマウンド取るのは意味不明だよね》

《啓司はまだ返り咲ける。救ってやってくれ》

妻の脱税裁判という逆風のなか、なにかと注目を集める黒木。投げ銭騒動に続き、今度は “オッサンいじり” で話題となったが、最後に手を差し伸べたのはアンチでもファンでもなく、まさかの妻の元夫という意外な展開となっている。