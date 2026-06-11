6月10日、俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月に公開されることが発表された。『カイジ』シリーズの新作とあって期待が高まっているが、同作に出演する “スキャンダル俳優” の行方が注視されているようだ。

『カイジ』は、1996年から『ヤングマガジン』で連載され、2026年で30周年を迎える人気漫画。実写版は、藤原が主人公の伊藤開司（かいじ）役を演じ、広く認知された。

「2009年に第1作『カイジ 人生逆転ゲーム』、2011年に第2作『カイジ2 人生奪回ゲーム』、そして2020年の第3作『カイジ ファイナルゲーム』が公開されました。

藤原さんの『悪魔的だ！』『キンキンに冷えてやがるっ！』など印象的なセリフがSNSでも大きな話題になりました。第3作を最後にシリーズの幕を一度閉じましたが、今回復活を果たすことになったのです」（スポーツ紙記者）

ティザーポスターには、《ただいま、クズの皆様》とつづられ、早くもファンの注目が集まっている。一方で、Xでは

《カイジ映画利根川どうすんだよ思ったけど香川照之復活してるから利根川やれるのか》

《流石に利根川役の香川照之氏は出演せんかな》

《カイジ香川照之は出るのか？利根川はやっぱあの人じゃないと》

など、歌舞伎役者で俳優の香川照之の出演を注視する声が見受けられる。

「香川さんは、主人公最大の宿敵である利根川幸雄役を演じ、極限状態の心理戦を繰り広げる演技が好評でした。2022年の『週刊新潮』で銀座のクラブホステスに対するセクハラ騒動を報じられ、一時、表舞台から姿を消しました。しかし、2025年の『連続ドラマW 災』（WOWOW）で主演を務め、すでに俳優業を再開しています。今作も続投するか、注目が集まっています」（芸能記者）

『災』シリーズは2026年2月に映画『災 劇場版』も公開され、香川が1人6役を演じ、注目を集めた。ただ、映画の舞台あいさつでは、意味深な発言もしていたという。

「これまで、2013年の日曜劇場『半沢直樹』（TBS系）や2016年の映画『クリーピー 偽りの隣人』などで演じた役を “陰の悪役” と称し、『今回はその後者（陰）のほうの集大成だったと思っております』と達成感を語りました。

続けて、『劇場で私の姿を見られるのはもう最後かもしれない』と冗談交じりに語ったのです。“映画引退” をほのめかすような発言もあっただけに、『カイジ』の新作に出演するのか、気になるところです」（同前）

再び、劇場で怪演を見られるか。