6月10日、5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良（さくら）が自身のInstagramを更新。大胆なレザーコーデを披露し、その圧巻のスタイルにネット上が色めきだっている。

宮脇は《ICONIC BY MISTAKE》とコメントを添え、8枚の写真を投稿。公開された写真では、黒のレザージャケットにレザー素材のショートパンツを合わせている。さらに、薄い黒のタイツを着用しており、引き締まった美脚がまぶしい。

「全身を黒で統一したファッションながらも重たい印象はなく、むしろ洗練されたモード感が漂う仕上がりでした。なかでもショートパンツからすらりと伸びる脚のラインは圧倒的ですね。

宮脇さんといえば、透明感のあるビジュアルや柔らかな雰囲気が魅力として知られています。一方で今回は、黒を基調としたレザーコーデに身を包み、普段とは異なるクールな魅力を全面に出していました。特に金髪のボブヘアとの組み合わせが印象的で、黒の衣装とのコントラストによって存在感がより際立っていましたね」（芸能ジャーナリスト）

実際にSNSでは、

《さくちゃんかっこいい》

といった声が寄せられていた。

今回の投稿には日本語だけでなく、英語や韓国語によるコメントも多数寄せられていた。世界を股にかけて活躍するグループが、各国で人気を集めていることがよくわかる。

今回のビジュアルで特筆すべきは、細部まで世界観が統一されていたことだ。

「ネイルも黒とクリアを基調としたロングネイルで、カラコンも付け、ファッション全体に一貫性がありました。宮脇さんの普段の印象とのギャップも、多くのファンを引き付けたと言えます。また、写真の背景はスタジオのように見えることから、特別な撮影が行われたと思われ、今後の発表も期待されます」（同前）

LE SSERAFIMは6月24日に日本4thシングル『DIFFERENT』の発売を控えるほか、現在は初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT”』の日本公演中だ。

アイドルとしてはもちろん、ファッションアイコンとしての存在感も示した投稿だった。