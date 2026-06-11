【学園アイドルマスター カップケーキたぴぬい Vol.1】 10月中旬 発売予定 価格： 6,600円（1BOX） 1,100円（1パック） 【学園アイドルマスター カップケーキたぴぬい Vol.2】 10月中旬 発売予定 価格： 7,700円（1BOX） 1,100円（1パック）

タピオカは、ぬいぐるみ「学園アイドルマスター カップケーキたぴぬい Vol.1」と「学園アイドルマスター カップケーキたぴぬい Vol.2」を10月中旬に発売する。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達を手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ「たぴぬい」で表現したもの。本弾ではふわふわ手触りとカップケーキ姿となっており、クリームのような髪飾りやひょっこりと顔を出したデザインとなっている。

Vol.1は花海咲季、月村手毬、藤田ことね、有村麻央、葛城リーリヤ、倉本千奈が収録されている。Vol.2は雨夜燕、紫雲清夏、篠澤広、十王星南、秦谷美鈴、花海佑芽、姫崎莉波が収録されている。

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