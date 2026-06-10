10日（水）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第1週の1戦目が行われ、バレーボール男子日本代表は男子ウクライナ代表と対戦した。

10日（水）より開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は初戦を白星で飾り、勢いに乗ることができるか。前回大会の男子日本代表は準々決勝で男子ポーランド代表に敗れ、メダルを逃している。

初戦の相手となるウクライナはFIVB世界ランキング18位。前回大会、日本は予選ラウンド第2週の3戦目でウクライナと対戦し、フルセットの末に敗戦している。

アウトサイドヒッターに髙橋藍と石川祐希、ミドルブロッカーに小野寺太志とエバデダン・ラリー、セッター（S）に深津英臣、オポジット（OP）に西田有志、リベロに山本智大をスタメンに起用した。

注目の第1セットは序盤、ウクライナにサービスエースを許しながらも、日本が持ち味のディフェンスから得点を重ね、前に出る。その後はウクライナ側にミスも見られ、日本が点差を広げていく。しかし、終盤にウクライナのサーブ＆ブロックが牙を剥き、日本は1点差まで詰め寄られる。ウクライナの猛追を振り切った日本は、25-22で第1セットを制す。

続く第2セット、日本はウクライナの高さやパワーに苦しみ、リードを奪われる入りに。以降、日本は小野寺や西田のサービスエースでブレイクするも、点差を縮め切れず。劣勢が続く中、OP宮浦健人とS永露元稀がコートインすると、宮浦がスパイクやサーブで躍動し、日本は逆転に成功。最後は永露がダイレクトアタックで得点し、日本が第2セットを取り切った。

第3セットの入りは拮抗した展開となる。中盤、ウクライナに先行された日本は宮浦と永露を再び投入。18-17で逆転に成功した日本は一歩リードを保ったまま、終盤に突入する。髙橋のサービスエースなどで流れを握り続けた日本は第3セットを取り、ストレート勝利を飾った。

日本は相手の高さやパワーに苦しみながらも、武器であるディフェンスから勝利を引き寄せ、好発進を切った。日本は次戦の2戦目、12日（金）21:00よりFIVB世界ランキング1位の男子ポーランド代表と対戦する。

■試合結果

日本 3-0 ウクライナ

第1セット 25-22

第2セット 25-21

第3セット 25-22