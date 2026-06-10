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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「【到着日】シンガポール超おすすめスポット | 初めてのディズニークルーズ Day 1 Vol.2」を公開した。動画では、シンガポールに到着した初日の様子として、チャンギ国際空港からホテルへの移動、マーライオンパークでの夜景鑑賞、さらに活気あふれるホーカーセンター「Lau Pa Sat（ラオパサ）」でのディナーなど、充実した観光の様子を届けている。



シンガポール・チャンギ国際空港に到着後、配車サービス「Grab」を利用してホテル「Village Hotel Changi」へ移動。移動中に激しいスコールに見舞われるハプニングもあったが、無事にホテルへ到着した。チェックインを済ませると、木製のカードキーで部屋へ。1泊1部屋20,612円の部屋は広々としており、ガラス張りの浴室を備えた素敵な空間となっている。



一休みした後、再びGrabを利用してマーライオンパークへ向かった。移動中、車窓から見えるマリーナベイ・サンズや高層ビル群に「やはり横浜よりも全然凄い」と圧倒された様子を見せる。マーライオンパークでは、ディズニークルーズ・ラインのモニュメントやスターバックスのシンガポール限定グッズを発見。そして、ライトアップされたマーライオンと美しい夜景を前に「物凄く綺麗な景色にただ感動」と心を打たれた様子で語った。



夜は徒歩で屋台村「Lau Pa Sat」へ足を運んだ。約80店舗以上のホーカーが集結する巨大な施設で、シンガポール名物のチキンライス（5.50SGD）や小籠包、炭火で焼かれたサテ（串焼き）のセットなどを購入し、ピッチャーのビールで乾杯。「どのメニューも本当に美味しかった」と大満足のディナーを満喫し、翌日からのディズニークルーズに向けて期待を膨らませた。



シンガポールならではの美しい夜景や絶品ローカルグルメの数々、さらに移動手段の相場感などは、シンガポール旅行を計画している人にとって見逃せない情報となっている。旅行の計画を立てる際や、現地の雰囲気を味わいたい時にチェックしてみてはいかがだろうか。