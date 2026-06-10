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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「シンガポールに向けて出発 | 初めてのディズニークルーズ Day 1 Vol.1」と題した動画を公開しました。動画では、アジア初となるディズニークルーズに乗船するため、成田空港からシンガポールへ向かう移動の様子や、到着後のチャンギ国際空港での散策をレポートしています。



早朝5時半に成田空港に到着し、LCC「Scoot（スクート）」のチェックインを済ませたYamatoStyle。しかし、セキュリティチェックが7時からしか開かないという想定外の事態に直面します。ゲートオープン前にはすでに長蛇の列ができており、「早朝便の人はご注意ください」とリアルな注意点を呼びかけました。無事に搭乗した機内では、LCCでありながら「足元広め」「リクライニングが付いているのはめちゃくちゃ嬉しい」と、その快適な設備を本音でレビューしています。



約7時間のフライトを経てシンガポールのチャンギ国際空港に到着すると、すぐに空港直結の複合施設「ジュエル（Jewel）」へ足を運びます。そこでは、高さ約40メートルを誇る屋内の巨大な人工滝「レイン・ボルテックス」の圧倒的なスケールに「人工の滝とは思えない規模です」と感動する姿が収められています。



その後は空港内のショップを散策し、ユニクロでシンガポール限定デザインのディズニーTシャツを購入。決済には海外で手軽に使えるデビットカード「Wise（ワイズ）」を初めて利用し、手数料の安さを実感していました。さらにディズニーストアにも立ち寄り、限定グッズの豊富な品揃えを楽しんでいます。



海外旅行ならではの思わぬハプニングから、空港内だけでも満喫できる見どころまでが詰まった本動画。シンガポールへの旅行やディズニークルーズを計画している人にとって、現地の空気感や移動のコツを予習できる参考になりそうです。