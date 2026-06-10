成田早朝便はここに注意！長蛇の列を防ぐコツと便利な海外決済カード活用術
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「シンガポールに向けて出発 | 初めてのディズニークルーズ Day 1 Vol.1」と題した動画を公開しました。動画では、アジア初となるディズニークルーズに乗船するため、成田空港からシンガポールへ向かう移動の様子や、到着後のチャンギ国際空港での散策をレポートしています。
早朝5時半に成田空港に到着し、LCC「Scoot（スクート）」のチェックインを済ませたYamatoStyle。しかし、セキュリティチェックが7時からしか開かないという想定外の事態に直面します。ゲートオープン前にはすでに長蛇の列ができており、「早朝便の人はご注意ください」とリアルな注意点を呼びかけました。無事に搭乗した機内では、LCCでありながら「足元広め」「リクライニングが付いているのはめちゃくちゃ嬉しい」と、その快適な設備を本音でレビューしています。
約7時間のフライトを経てシンガポールのチャンギ国際空港に到着すると、すぐに空港直結の複合施設「ジュエル（Jewel）」へ足を運びます。そこでは、高さ約40メートルを誇る屋内の巨大な人工滝「レイン・ボルテックス」の圧倒的なスケールに「人工の滝とは思えない規模です」と感動する姿が収められています。
その後は空港内のショップを散策し、ユニクロでシンガポール限定デザインのディズニーTシャツを購入。決済には海外で手軽に使えるデビットカード「Wise（ワイズ）」を初めて利用し、手数料の安さを実感していました。さらにディズニーストアにも立ち寄り、限定グッズの豊富な品揃えを楽しんでいます。
海外旅行ならではの思わぬハプニングから、空港内だけでも満喫できる見どころまでが詰まった本動画。シンガポールへの旅行やディズニークルーズを計画している人にとって、現地の空気感や移動のコツを予習できる参考になりそうです。
早朝5時半に成田空港に到着し、LCC「Scoot（スクート）」のチェックインを済ませたYamatoStyle。しかし、セキュリティチェックが7時からしか開かないという想定外の事態に直面します。ゲートオープン前にはすでに長蛇の列ができており、「早朝便の人はご注意ください」とリアルな注意点を呼びかけました。無事に搭乗した機内では、LCCでありながら「足元広め」「リクライニングが付いているのはめちゃくちゃ嬉しい」と、その快適な設備を本音でレビューしています。
約7時間のフライトを経てシンガポールのチャンギ国際空港に到着すると、すぐに空港直結の複合施設「ジュエル（Jewel）」へ足を運びます。そこでは、高さ約40メートルを誇る屋内の巨大な人工滝「レイン・ボルテックス」の圧倒的なスケールに「人工の滝とは思えない規模です」と感動する姿が収められています。
その後は空港内のショップを散策し、ユニクロでシンガポール限定デザインのディズニーTシャツを購入。決済には海外で手軽に使えるデビットカード「Wise（ワイズ）」を初めて利用し、手数料の安さを実感していました。さらにディズニーストアにも立ち寄り、限定グッズの豊富な品揃えを楽しんでいます。
海外旅行ならではの思わぬハプニングから、空港内だけでも満喫できる見どころまでが詰まった本動画。シンガポールへの旅行やディズニークルーズを計画している人にとって、現地の空気感や移動のコツを予習できる参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。