6月9日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。ゲストにタレントの辻希美が登場し子育ての悩みを吐露したが、その親バカぶりが話題となっている。

同日は、「パパママの心配事を解消SP」と題してオンエア。辻の他、女優の瀬戸朝香、タレントのギャル曽根など、我が子の悩みを抱える芸能人が集結。それぞれの心配ごとを明かした。そんな中、辻が明かした悩みに注目が集まった。

「辻さんは、15歳になった長男の青空（せいあ）くんの“彼女”事情について気になるという悩みを吐露。高校生になってから、『高校行った瞬間に遊び方が花開いちゃった感じ』と派手になったことを明かしました。女の子との関わりや行動範囲なども気になるといい、『だからもうレシートとか（見てる）。何時に何を食べたとか』と、こっそりとレシートまで細かくチェックしていることを暴露したのです」（テレビ局関係者）

スタジオからは「えー」と驚きの声が響いた。Xでも一部の視聴者からこんな声が。

《ガチガチに監視してるのちょっと怖い》

《男からしたら母親に何もかも知られるって絶対嫌やわ。過保護やわ》

芸能プロ関係者によると、辻は長男に対して、かねて心配しているようだ。

「2024年9月に公開したYouTube動画では、当時中学2年生だった長男が友人同士でディズニーランドへ行ったことをかなり心配していると明かしました。乗り物に乗れるのか、暑さから体調不良にならないかなど、次々と不安がよぎると吐露。帰りは、自ら車で迎えに行く予定だと、母親らしい気遣いを見せていました」

2025年7月には、視聴者から彼女ができたらどうするかという質問が届いた動画をアップ。それに対して辻は「ちょっとした審査じゃないけど、せいをちゃんと本当に好きでいてくれないと、とんでもないことになる」と発言。息子を溺愛している様子が画面から伝わった。

「さらに辻さんは『いつまで一緒にいられるか』と家族としての限られた時間を考えていると明かしました。母親としての心理と言える一方、子どもへの過干渉と受け取る向きもあるようです」（前出・テレビ局関係者）

どこまで我が子のことに関わるべきかは、親として永遠のテーマだろう。