LiLiCo、18歳で「夢をもって」来日も…売り込みで壮絶な門前払い「あいさつする前に」
タレントのLiLiCoが、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げていった。
【写真】「めちゃくちゃいい写真」LiLiCoが公開した夫・小田井涼平とのウエディングフォト
LiLiCoは18歳で来日した当時について「芸能界に来て、日本にいっぱい夢をもってきたんですけど、当時Vシネマとかが流行っていて。（当時は）『なんでもやりたい！使ってください』みたいな。Vシネマの会社に売り込みに行ったんです。ドアを開けたら、あいさつをする前に『君、背が高すぎて、口が大きすぎる』って言われたんです」と振り返った。
続けて「そこで、もう話が終わったんです。『こんな大きい口の人はいない』『いらない』（と言われた）」と明かすと、MCの上田晋也も「そんなはっきり、デリカシーのないことを言う人がいるもんですか」と嘆き。LiLiCoは「もう、ずっといろんなこと言われてきました」と口にしていた。
LiLiCoは1970年11月16日生まれ、スウェーデン出身。18歳で来日し、89年に芸能界デビューを果たす。2001年から情報番組『王様のブランチ』で映画コメンテーターとしてレギュラー出演。18年4月、俳優・歌手の小田井涼平との結婚を発表した。
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LiLiCoは18歳で来日した当時について「芸能界に来て、日本にいっぱい夢をもってきたんですけど、当時Vシネマとかが流行っていて。（当時は）『なんでもやりたい！使ってください』みたいな。Vシネマの会社に売り込みに行ったんです。ドアを開けたら、あいさつをする前に『君、背が高すぎて、口が大きすぎる』って言われたんです」と振り返った。
LiLiCoは1970年11月16日生まれ、スウェーデン出身。18歳で来日し、89年に芸能界デビューを果たす。2001年から情報番組『王様のブランチ』で映画コメンテーターとしてレギュラー出演。18年4月、俳優・歌手の小田井涼平との結婚を発表した。