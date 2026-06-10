47歳・小泉孝太郎、結婚は「正直逃げてきた」芸能界にかける熱い思い明かす
俳優の小泉孝太郎（47）が、8日放送のTBS系ドキュメント旅『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜』（後11：56）に出演。結婚に対する自身の考えを明かした。
【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物
同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。今回はお笑いコンビ・チュートリアル徳井義実をゲストに迎え、静岡県伊豆地域をめぐった。
移動中の車内では結婚に関するトークが展開されると小泉は「変わってしまうことが怖かったのかな、芸能界で。そこの幸せを手に入れたことで」と正直な気持ちを口にした。これには徳井も「めちゃくちゃ分かる」と共感。
また小泉は「本当にこの世界にかけて仕事やってきたから。仕事第一で。そっち（結婚）の幸せも手に入れてってなったら、違う歯車も回ってしまって。真面目な話ですけど、めちゃくちゃ責任あるじゃないですか」と続けた。さらに「お嬢さんをいただいて自分の奥さんにして…そんな責任負えないよ。俺にはできない。正直逃げてきた、その責任感から。僕はこの芸能界で仕事だけでいいんだって。これを壊したくない、流れも変えたくない。逃げてきたんだと思う」と止まらなかった。
【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物
同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。今回はお笑いコンビ・チュートリアル徳井義実をゲストに迎え、静岡県伊豆地域をめぐった。
移動中の車内では結婚に関するトークが展開されると小泉は「変わってしまうことが怖かったのかな、芸能界で。そこの幸せを手に入れたことで」と正直な気持ちを口にした。これには徳井も「めちゃくちゃ分かる」と共感。