戸塚が今井胡桃さんとの結婚を発表

2月のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が9日、自身のインスタグラムで結婚したことを報告した。お相手はスノーボードで五輪出場の経験がある今井胡桃さん。戸塚は五輪でド派手なネイルでも話題になったが、これを施したのも今井さんだった。

金メダルを獲得した戸塚。その指先も注目を浴びていた。両手の爪に入れていた金と銀のキラキラのネイル。左手は中指、右手は薬指だけが金色で、他の指は銀色だった。メダルを持つ手が光り、ファンもこれに反応していた。

戸塚は五輪の後、日本テレビ系の「シューイチ」に出演した際に「金をとれるようにと金を入れてもらって」とネイルの由来を説明。全部金にしなかった理由は「やり過ぎだと思ったので1本だけやることにしました」と明かしていた。

このネイルを施していたのが、パートナーの今井さんだった。考案者は当時、自身のインスタグラムで「優斗の爪はキラキラしてなきゃ！と思って決勝の前日に気合い入れもかねてネイルしました」とつづっていた。

ミラノ五輪の表彰式の後にも固く抱擁を交わすなど、結婚発表前から2人の絆は目撃されていた。今井さんもスノーボード女子ハーフパイプで2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場したオリンピアンで、2022年夏に現役を引退している。

戸塚は今回の報告投稿で「これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）