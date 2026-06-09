6月7日、生まれて1カ月の娘を連れての「お宮参り」を報告した藤田ニコルのポストをめぐって、X上で論争が沸き起こった。

「藤田さんは、2026年5月1日に夫で俳優の稲葉友さんとの間に、第1子を授かったことをInstagramで報告。今回、娘さんを抱えた写真とともに『お宮参り』に訪れたことをXに投稿したのですが、この藤田さんのポストを、あるユーザーが《病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？》と引用リポストしたのです。

すっかりママの顔で娘を抱く藤田さんのポストは3500万回を超えるインプレッションを記録。多くのユーザーから好意的に受け止められていましたが、このユーザーのポストには批判的な声も多くあがっていました」（スポーツ紙記者）

ユーザーのポストに対して、X上では

《それを言い出すとSNSで発信なんか何もできなくなるのよ》

といった指摘があがるなど、物議を醸していた。

「そんな中、ベストセラー『五体不満足』で知られる作家の乙武洋匡氏が、この件に言及。9日に自身のXに、問題となっていたユーザーの引用リポストを貼り付け、

《みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか》

と投稿しました。乙武氏のポストは6時間足らずで1000万回を超えるインプレッションを記録する注目度となっています」（同前）

乙武氏の投稿に対して、コメント欄には

《そんなこと言い出したら俺も言わねばなりません。髪生えない人の気持ち考えて写真載せてるのかと》

など、乙武氏の機転をきかせたポストを絶賛する声が多く寄せられている。

「藤田さんは、普通の人も一般的な行事としておこなう『お宮参り』の報告をしただけで、乙武さんも“揚げ足取り”のようなユーザー反応に疑念を抱いていたのでしょう。芸能人の子育て発信には、同様の声が寄せられるケースがよく見られます。藤田さんも、これから子育てについて積極的に発信していきたいでしょうし、今回の乙武氏の投稿は、さまざまなママタレントへの“助け船”になったのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

藤田の発信を心待ちにしている人の方が、圧倒的に多いはずだ。