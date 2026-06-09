¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¤¬¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¡×¤Ø ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë
¡¡ºòÇ¯£¹·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÂåÉ½¤Ï¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤ËÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥«¥Ê¥À¡¢¥È¥ë¥³¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£¥ê¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áá¡¹¤ÈÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼ ¥¢¥¤¥±¡¼¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ¸å¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¸å¡¢¤½¤¦ÅØ¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç11ÆÀÅÀ¤Î郄¶¶Íõ¤Ë¼¡¤°10ÆÀÅÀ¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤ò²ó¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Î¯°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥ê¡¼¤ÏSV¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÇÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë"¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ"¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Þ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡££¶·î10Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç³ÆÃÏ¤òÅ¾Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÀï¤¦¤Î¤À¡£Èà¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡½¡£
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼ photo by Sunao Noto¡Êa presto¡Ë
¡¡¥é¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÊÈ±·¿¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹195cm¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤ÉôÎà¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢Ä·ÌöÎÏ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÆþ¤ëÂ®¤µ¤ä¹â¤µ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ðº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£³ÆüÌÜ¤Î¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢¿ÈÄ¹218cm¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óMVP¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÄË²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ËÀï½ÑÅª¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡Ë¤Ä¤Â³¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¤òÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤Ï´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥ê¡¼¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤âÂ®¤¯¹â¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ï¤Ê¤ó¤È57.7¡ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ºã¤¨¤¿¡£¡ÚÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ß¥É¥ë¡©¡Û
¡Ö·èÄêÎ¨¤Ï¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï90¡ó¶á¤¯¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¿¤À¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤º¥ß¥É¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¤·¡¢¥ß¥É¥ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¹¶·â¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±¦ÏÓ"¥¦¥¨¥Ý¥ó"¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¥é¥ê¡¼¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»Ñ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÊÁ¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ê¸ü¤«¤Þ¤·¤µ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¸¬µõ¡£¿µ¤Þ¤·¤¯¡¢¤à¤·¤íÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤â¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎµÁÌ³´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Î¤È¡¢"À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÀ¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀÜ¤·¤è¤¦"¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤è¤µ¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢"À¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯"¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤ÉÁ¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁü¤È¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯£±·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥é¥ê¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀ¾ÅÄ¡ÊÍ»Ö¡Ë¤µ¤ó¤ä¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤ÏÆ®»Ö¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡"¤³¤Î£±ËÜ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦¡¢¤Ç¤«¤¤±ê¤¬Ç³¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÍ¤Î±ê¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤·¡¢Ç³¤¨À¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢âÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤À¤«¤é¤³¤½¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸½¤ì¤Æ·è¤á¤ë¡£"ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤µ"¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥é¥ê¡¼¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÍ½ËÉÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í°ìÇÜ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Á³¤ë¤Ù¤À¸¤¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥é¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ß¥É¥ë¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÌ£¤ÊÆ°¤¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¸¥¿ÈÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Èà¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸ÍèÅª¤Ê¼ÂÄ¾¤µ¤äµ¾À·Àº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¡Ú¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ...¡×¡Û
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤ËÈà¤¬¸«¤»¤¿¶¯µ¤¤Ï¡¢Èà¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï"ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤Î´é"¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ø¸ý¤Ë¤·¤ÆÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÂç»ö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡Ëº£¡¢½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÁê¹¥¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊ³µ¯¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢³èÌö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç²¦ºÂ¤ËÆ³¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÈà¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¬......¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢ËèÆü¡¢Ëè»î¹ç¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È......¡£¤¿¤À¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Êº£¤Î¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò¡Ë³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×
¡¡¥é¥ê¡¼¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤·¤¤¿®¾ò¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤¹¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢±£·Á¡Ê¤ª¤ó¤®¤ç¤¦¡Ë¤Î¿È¤Ê¤¬¤éºÒÆñ¤òã±¤¤¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¡ÖÉ¬¾¡¡×¤ËÆ³¤¯¥ß¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£