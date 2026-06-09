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【必見】賢い社長は〇〇に会社のお金を使う！驚愕の真実をお伝えします。

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市ノ澤翔が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「【必見】賢い社長は〇〇に会社のお金を使う！驚愕の真実をお伝えします。」を公開した。本動画は2022年に制作されたものだが、昨今の物価高や金利動向といったコスト環境の変化も踏まえた上で、自社の投資判断の基準として活用できる「成功する経営者のお金の使い方」について解説している。



市ノ澤氏はまず、お金の使い方を「投資」「消費」「浪費」の3つに分類。成功する経営者は「使えば使うほど増える」投資にお金を使っていると説明し、事業資金は100%投資に回すべきだと主張した。



続いて、成功する経営者に共通する7つの「お金の使い道」を紹介。1つ目に「時間を買う」ことを挙げ、新幹線やタクシーでの移動、外注などを例に「自分の時間をレバレッジをかけて最大化していく」重要性を説いた。さらに、「人脈」の構築や直接的な「投資」、寄付などの「社会貢献活動」にお金を使うことの意義を語った。



また、「健康」を資本として維持するための運動や、能力者からのアドバイスといった「目に見えないもの」への投資も重視していると指摘。7つ目として「学び・体験」を挙げ、「やったことがない体験をすることによって、世界観が変わることがある」と述べ、自己投資や新たな経験への出費を惜しまない姿勢を強調した。



市ノ澤氏は「経営者の仕事は金を集めて使い道を決めること」という格言を紹介。「成功したければ上手なお金の使い方をできるようになれ」と断言し、無駄な消費や浪費を減らし、未来の価値を生み出す投資に資金を回すことの重要性を提示して締めくくった。