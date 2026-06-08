ミャクミャクと黒ミャクミャクの新商品！「ロールお手玉マスコット」が新登場
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクと黒ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」を発売する。
■商品概要
大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」が新登場！
・発売日：2026年6月中旬予定
・商 品：ミャクミャク ロールお手玉マスコット 2種展開（\2,640税込 ）
・サイズ：約H75×W80×D80mm
・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
・ライセンス表記：©Expo 2025
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なる。
ミャクミャク ロールお手玉マスコット
黒ミャクミャク ロールお手玉マスコット
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
■株式会社ヘソプロダクション
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
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■商品概要
大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」が新登場！
・発売日：2026年6月中旬予定
・商 品：ミャクミャク ロールお手玉マスコット 2種展開（\2,640税込 ）
・サイズ：約H75×W80×D80mm
・企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
・ライセンス表記：©Expo 2025
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なる。
黒ミャクミャク ロールお手玉マスコット
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
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