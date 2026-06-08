5月31日、東京都庁・都民広場で開催されたイベント「TOKYO LIGHTS 2026」。東京の夜を彩る光の祭典に、白を基調とした上品な装いで登壇したのは土屋太鳳だ。公式アンバサダーとして多くの観客を前に、イベントのフィナーレを華やかに彩った。

この日、観客の視線を集めていたのは太鳳だけではない。スペシャルサポーターとして登壇した姉の土屋炎伽と弟の土屋神葉を含め、“土屋3姉弟”が勢ぞろいしたのだ。

「姉の炎伽さんは太鳳さんと対照的な黒地のドレスで登場。夜空に散りばめられた星々を思わせる幻想的なビジュアルで、ウエストのクロスデザインが炎伽さんのプロポーションを引き立たせていました。一方の神葉さんは青色のスーツが爽やかでした。

イベントのトークでは、太鳳さんは3姉弟で共演できることに喜びを語っており、『姉弟喧嘩とかします？』と聞かれると、神葉さんは『遠い昔はしてましたね』と答え、太鳳さんは『母が思ったことをしっかり伝えるっていうことを家族でしてくれたので、そのおかげでなんか、わりと思ったことをちゃんと伝える、ちゃんと対話ができる家族だなっていうふうに思います』と3姉弟ならではのエピソードも披露していました」（イベントに参加した観客）

そんな家族の支えは、太鳳の芸能活動を支える大きな力にもなっている。太鳳は2023年元日にGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太との結婚と妊娠を発表し、同年8月に第1子を出産。出産後わずか3カ月で仕事復帰を果たし、業界内外に驚愕と称賛の嵐を巻き起こした。

「大ヒットとなったNetflix作品『今際の国のアリス』シーズン3の撮影に挑むためにスピード復帰を果たした太鳳さん。激しいアクションが特徴的で、土屋さんの役柄はタンクトップを着ているため肌の露出も多かった。それでも産後であることが信じられないほど仕上げた体で現れ、プロ根性をみせました。

2024年10月期の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）では、痩せた印象を持つ人も多かったようです。子育てと仕事に疲弊しているのではと心配する声もあり、実際に同ドラマの撮影中は、当時1歳のお子さん同伴で遠方のロケに臨むこともあったようです。しかし、炎伽さんが控え室で子守を担当するなど、家族の協力体制に支えられていましたね。

炎伽さんは2024年1月、神葉さんも2023年3月1日に所属事務所を退所しており、現在はフリーで活動しています。太鳳さんのサポートをしながら支え合っているようです」（芸能記者）

家族の絆がある限り、太鳳の快進撃は続く。