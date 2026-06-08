1億5000万円を脱税したとして、法人税違反などの罪に問われている実業家でインフルエンサーの宮崎麗果。夫・黒木啓司の言動がSNSで炎上するなか、元夫が黒木への“苦言”と、家族関係の近況をつづっている。

「今回、宮崎さんと黒木さんに言及したのは、宮崎さんの2番めの元夫にあたる格闘家・田中雄士氏です。宮崎さんは、黒木さん含め3度の結婚を経験しており、1人めの夫とは2017年に結婚し、1人の子供を授かっています。次に結婚した田中氏との間には、2018年、2019年に2人の子供が産まれました。田中氏との離婚後、子供たちは現在宮崎さんと一緒に暮らしています」（芸能担当記者）

その後、2021年には宮崎と黒木が結婚し、2人の子供が誕生。しかし、脱税事件後、宮崎は離婚を切り出しており、現在離婚協議中であると『女性セブンプラス』に報じられていた。

当時、田中氏は、自身のXにて《ま一余裕で結末わかってたが、SNSであんまり熱愛アピールする奴らて多分冷静さを失ってるのだと思うんだよな》と、冷めたコメントをつづっている。さらに、《本当の父親に会わせなかった事も反省してほしいもんだ！》と、離婚後は子供たちと面会ができていない状況を明らかにした。

5月には、宮崎への罰金5000万円、懲役2年6カ月の求刑が報じられた。田中氏は《求刑がこれならなんとか執行猶予つくだろな。検察もこども達のこと考慮しての求刑かな 数年ぶりの来月の子ども達との面会は流石にどんな言い訳を重ねても最高裁でも俺が正しいて判決でたのだから会わせてくれよな！》などと投稿。子供との面会をめぐり、宮崎と揉めていたことや、面会交流を促す決定が下されていることを明かしている。

また、田中氏は宮崎に対してだけでなく、黒木にも複雑な思いを抱いているようだ。離婚協議報道では、現在“無一文”状態と伝えられた黒木。実際、金銭的に厳しいのか、6月にはTikTokライブを実施するも、“投げ銭煽り”のような言動を取ったことがニュースになった。これを引用し、田中氏が《こんなやつが俺の子供達との面会 一丁前に妨害してやがったか笑》と告白。“妨害”がどのレベルの行為だったのかは不明だが、夫婦ともに面会には非協力的だったことを伺わせる内容となっている。

「なお、面会問題には進展もあったようです。6月4日、田中氏は自身と宮崎さん、長男の家族写真を投稿しているアカウントを引用し、《長男と新しい長男がそっくりすぎてビビる。遺伝子強いな。来月3.4年振りにベビ達に会える！》と喜びをあらわにしていました。また、6月8日は、黒木さんについて《思う所はあるが、俺の子供達を可愛がってくれてたみたいだし、良い所もあるんだろな^ - ^》と発言しています。

黒木さんが宮崎さんや子供たちと離れたことで実現可能になったのか、脱税事件で追い込まれた宮崎さんに心境の変化があったのかはわかりませんが……。ただ、突然黒木さんがいなくなったうえ、昔の父親に会うことになり、子供たちの混乱も大きいはず。そのあたりは、周囲の大人たちがケアしてくれることを祈るばかりです」（同前）

黒木に、田中氏の発言について問い合わせたが、期日までに返答はなかった。

脱税問題に決着がついても、周辺ではいまだに混乱の状態が続いているようだ。