中国Nubia傘下のスマートフォンメーカー「REDMAGIC（レッドマジック）」は、フラッグシップモデルという位置づけのゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11S Pro」を2026年6月16日正午に発売する。

水冷と空冷を組み合わせた独自の冷却システム採用

プロセッサーは、クアルコムでは現行最高峰チップの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」を搭載。側面にショルダートリガー2基を装備し、ゲームパッドのような操作性を実現している。

水冷と空冷を組み合わせた独自の冷却システム「AquaCore」により、長時間かつ高負荷のゲームプレイでも安定した性能を維持するという。また、空冷ファンとIPX8防水性能を両立している。

リフレッシュレート最大144Hzの6.85型フルHD＋（2688×1216ドット）有機ELディスプレーを搭載。5000万画素＋5000万画素＋200万画素の3眼カメラを背面に、1600万画素カメラを前面に装備する。

バッテリー容量は7500mAh。ワイヤレス充電のほか、有線なら最大80ワットの急速充電に対応する。バッテリーを通さずシステムに直接給電できる「充電分離（バイパス給電）」を備え、充電中の発熱とバッテリー劣化を防ぐ。

「REDMAGICゲームスペース」は、マクロ機能や通知のブロックなどのツールを装備し、ゲームタイトルごとに詳細なカスタマイズが可能。AI（人工知能）アシスタントが、攻略情報やおすすめの編成などをリアルタイムで回答してくれる。

OSはAndroid 16ベースの「REDMAGIC OS 11.5」をプレインストール。「おサイフケータイ」機能を備える。USB Type-C to HDMI出力に加え、ワイヤレスミラーリングにも対応する。

メモリー12GB、内蔵ストレージ256GBモデルが14万9800円（以下全て税込）、メモリー16GB、内蔵ストレージ512GBモデルが17万2800円。

カラーは、ナイトフリーズ（黒スケルトン）、サブゼロ（シルバー、16GB＋512GBモデルのみ）。