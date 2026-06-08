フジテレビ×キデイランドがタッグ、新たな“かわいい”キャラ誕生へ 番組連動で募集・審査・決定【応募要項の詳細】
フジテレビジョンとフジ・コンシューマー・プロダクツは、キデイランドとの共同による新規IP開発プロジェクト『みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜』を発足し、作品・キャラクターの一般の公募を7日から開始した。
【画像】フジ×キデイランドの新規キャラ誕生へ…『ぱちぱちるんるん』「かわいいって、なあに？」
『みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜』は、新しい企業理念を提唱し、目指す未来を「ひとりの好きからはじまる熱を、世界中へあふれさせていく。」としたフジテレビと、創業80周年を迎えた「Kawaii」の聖地 キデイランド原宿店を展開するキデイランドによる一般公募による新規キャラクターIP企画。テーマは、「未だ見たことのないkawaiiキャラクター」。既存のかわいいに当てはめるのではなく、新しいかわいい創出を目指す。
日本のキャラクター産業は、2025年度に約2兆8492億円の規模になると予測されており、またキデイランドの売上も、2024年度337億円、2025年度409億円と増加の傾向にある。今回の新規IP開発により、日本が誇るキャラクター産業をより世界規模に発信できる可能性を見据える。キャラクター選考後、各賞に選ばれた作品・キャラクターは、商品化、並びにキデイランドでの販売を予定する。
募集にあたっての審査や応募状況などは、フジテレビで放送中の『ぱちぱちるんるん』（毎週日曜 前6：15）内の「かわいいって、なあに？」のコーナーで紹介してきく。
■『ぱちぱちるんるん』邨山直也プロデューサー コメント
｢この度、『ぱちぱちるんるん』の企画「かわいいって、なぁに？」と、キデイランド80周年企画「みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜」とのコラボレーションが実現いたしました。
番組で大切にしてきた“子どもの視点の｢かわいい｣”が、このプロジェクトを通じてさらに広がり、年齢の枠を超え、みんなの自由な発想と掛け合わさることで、どんな新しい“かわいい”が創り出されるのか。番組では企画の途中経過から結果発表まで、新たなかわいいが生まれていく過程を追いかけ、盛り上げていきます。
みなさんが秘めている“実はこんなものがかわいいと思っているんだよなぁ”という想いを、現実のものにしていきましょう！｣
※以下、応募要項の全文
【応募資格】
1.プロ・アマは問いません。経歴・受賞歴の有無等も問いません。
2.年齢の制限はありません。18歳未満の方も、親権者等の法定代理人の同意を得た上で応募することができます。
なお、18歳未満の方が応募した場合、親権者等の法定代理人の同意を得て応募したものとみなします。
3.個人での応募のみとなり、法人その他の団体やグループでの応募は出来ません。
4.本プロジェクトの関係者は応募できません。
【応募期間】
・第1次応募：2026年6月7日（日）〜同年8月16日（日）まで
・第2次応募：別途お知らせします。
【応募方法】
『ぱちぱちるんるん』公式HPの応募ページより応募
【応募作品の仕様】
1.応募者が応募する作品（その名称を含み、以下「応募作品」といいます。）は未発表かつ応募者自身が本プロジェクトのために制作したオリジナル作品に限ります。
2.応募作品は、応募者本人が自ら創作した作品に限るものとし、生成AIその他これに類する技術を用いて全部又は一部が制作された作品は応募できません。
3.別途当社が指定する仕様及び方法で採用作品のデータを提出するものとします。
【応募作品の選考】
1.応募作品について、選考委員による厳正な選考を行います。
2.第一次応募に関する選考時期は2026年8月頃、第二次応募に関する選考時期は
2026年11月頃を予定しています。
3.選考結果は、採用された作品の応募者に通知するとともに、本プロジェクト公式サイトで採用作品及び応募者の氏名（又はペンネーム）を公表する場合があります。
4.選考経過等についてのお問合せには対応致しかねます。応募作品が採用されなかったとしても、不採用通知等のご連絡を行いません。
5.応募者又は応募作品が本応募規約に違反し又は違反する可能性がある場合には、選考対象外又は応募作品若しくはその採用は無効となります。
【画像】フジ×キデイランドの新規キャラ誕生へ…『ぱちぱちるんるん』「かわいいって、なあに？」
『みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜』は、新しい企業理念を提唱し、目指す未来を「ひとりの好きからはじまる熱を、世界中へあふれさせていく。」としたフジテレビと、創業80周年を迎えた「Kawaii」の聖地 キデイランド原宿店を展開するキデイランドによる一般公募による新規キャラクターIP企画。テーマは、「未だ見たことのないkawaiiキャラクター」。既存のかわいいに当てはめるのではなく、新しいかわいい創出を目指す。
募集にあたっての審査や応募状況などは、フジテレビで放送中の『ぱちぱちるんるん』（毎週日曜 前6：15）内の「かわいいって、なあに？」のコーナーで紹介してきく。
■『ぱちぱちるんるん』邨山直也プロデューサー コメント
｢この度、『ぱちぱちるんるん』の企画「かわいいって、なぁに？」と、キデイランド80周年企画「みらいkawaiiぷろじぇくと〜かわいいはむげん〜」とのコラボレーションが実現いたしました。
番組で大切にしてきた“子どもの視点の｢かわいい｣”が、このプロジェクトを通じてさらに広がり、年齢の枠を超え、みんなの自由な発想と掛け合わさることで、どんな新しい“かわいい”が創り出されるのか。番組では企画の途中経過から結果発表まで、新たなかわいいが生まれていく過程を追いかけ、盛り上げていきます。
みなさんが秘めている“実はこんなものがかわいいと思っているんだよなぁ”という想いを、現実のものにしていきましょう！｣
※以下、応募要項の全文
【応募資格】
1.プロ・アマは問いません。経歴・受賞歴の有無等も問いません。
2.年齢の制限はありません。18歳未満の方も、親権者等の法定代理人の同意を得た上で応募することができます。
なお、18歳未満の方が応募した場合、親権者等の法定代理人の同意を得て応募したものとみなします。
3.個人での応募のみとなり、法人その他の団体やグループでの応募は出来ません。
4.本プロジェクトの関係者は応募できません。
【応募期間】
・第1次応募：2026年6月7日（日）〜同年8月16日（日）まで
・第2次応募：別途お知らせします。
【応募方法】
『ぱちぱちるんるん』公式HPの応募ページより応募
【応募作品の仕様】
1.応募者が応募する作品（その名称を含み、以下「応募作品」といいます。）は未発表かつ応募者自身が本プロジェクトのために制作したオリジナル作品に限ります。
2.応募作品は、応募者本人が自ら創作した作品に限るものとし、生成AIその他これに類する技術を用いて全部又は一部が制作された作品は応募できません。
3.別途当社が指定する仕様及び方法で採用作品のデータを提出するものとします。
【応募作品の選考】
1.応募作品について、選考委員による厳正な選考を行います。
2.第一次応募に関する選考時期は2026年8月頃、第二次応募に関する選考時期は
2026年11月頃を予定しています。
3.選考結果は、採用された作品の応募者に通知するとともに、本プロジェクト公式サイトで採用作品及び応募者の氏名（又はペンネーム）を公表する場合があります。
4.選考経過等についてのお問合せには対応致しかねます。応募作品が採用されなかったとしても、不採用通知等のご連絡を行いません。
5.応募者又は応募作品が本応募規約に違反し又は違反する可能性がある場合には、選考対象外又は応募作品若しくはその採用は無効となります。