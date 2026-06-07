元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。学生時代の活動について語った。

桝氏は自身について「『メシドラ』史上最陰キャなゲストなんですよ」と自虐。「小学校、漫画部ですよ。中高、生物部キャプテンですよ」と告白した。

さらに「大学、海洋研究会ですよ」と続け、小学校に漫画部があったのかと聞かれ「漫画部ってある。ゲーム部は作りました」とも語った。

それでもMCの俳優・満島真之介は「でもかねちー近いじゃん」と同じくMCの「EXIT」兼近大樹とキャラが近いと指摘し、兼近は「僕も漫画とゲームしかやってない」と平然と語った。

桝氏がほっとしたように「ずっと“うえーい！”じゃないんですか」と“陽キャ”ではないのかと確認すると、兼近は「俺、こんなことやったことないっすよ」と普段はおとなしいと言い切った。

桝氏は「じゃあ本当にリアルな自分の男子校生時代を出しちゃってOKですか」と安心した様子。典型的スポーツマンの満島が「そういうことです」とバーベルを持ち上げる動作を繰り返すと「こういう人、周りにいなかった」と苦笑した。