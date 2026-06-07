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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン5分】アイラップとホットケーキミックスで作る！香り豊かな「アールグレイ蒸しパン」」と題した動画を公開しました。アイラップを使い、洗い物ゼロで電子レンジで簡単に作れる紅茶蒸しパンのレシピを紹介しています。



調理手順は驚くほどシンプルで、ボウルや泡立て器は一切不要です。アイラップにホットケーキミックス150gと無糖アールグレイティー150mlを入れ、さらにティーバッグの茶葉を直接加えるという画期的な手法を紹介。「1対1（150g：150ml）の簡単比率で覚えやすくしました」と、計量の手間も最小限に抑えられています。袋の上から揉み込むように混ぜ合わせ、口を広げて電子レンジで5～6分加熱するだけで完成です。



レンジから取り出すと、紅茶の豊かな香りが広がり、「ふわっふわにできました！」とみほさんが歓喜する様子が収められています。アールグレイのやさしい甘さと茶葉の風味が絶妙にマッチし、パクパクと食べ進めてしまう仕上がりです。また、甘党の人には加糖アイスティーで作るアレンジも推奨されています。



動画の後半では、アールグレイの香りが持つリラックス効果や、安価な紅茶パックに多く使われるアッサムティーにポリフェノールが豊富に含まれていることなど、管理栄養士ならではの豆知識も披露。「『安い＝劣っている』ではないんですね」と、日常の食材選びに役立つ情報も満載です。



忙しい朝の朝食や、ちょっと一息つきたいティータイムのお供に、手軽で栄養面も嬉しいこの蒸しパンを作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ホットケーキミックス 1袋（150g）

・無糖アールグレイティー 150ml

・お好きなティーバッグ 1袋



［作り方］

1. アイラップを1枚広げ、あればアイラップホルダー（またはタッパー）にセットする。

2. 袋の中にホットケーキミックスと無糖アールグレイティーを入れる。

3. ティーバッグをハサミでカットし、中の茶葉をそのまま加える。

4. 袋の上から全体を揉み込むようにして、均一になるまでよく混ぜ合わせる。

5. 耐熱皿にのせ、袋の口を広げた状態で、電子レンジ（500W）で5～6分加熱する。

6. 表面の生地が乾いており、中心に爪楊枝などを刺して生の生地がついてこなければ完成。（※出来立ては非常に熱いので注意する）