始球式

5日に行われたプロ野球のヤクルト―日本ハム戦で始球式を務めた人気アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで3代目キャプテン・梅澤美波の姿が、SNSで話題となっている。SNSで「ほぼ脚」ともコメントされるほど圧倒的な美脚を映えさせながら、見事なノーバウンド投球を披露した。

背番号「100」のユニホームに身を包んだ梅澤はマウンドへ上がると一礼。マウンド上でスキニージーンズの長い脚が際立つ。一呼吸置いて投球に入ると、ボールをノーバウンドで捕手まで届けた。ベンチで見守っていたヤクルト池山監督も笑顔で拍手。梅澤は池山監督に対しても深々とお辞儀をした。

その抜群のスタイルと丁寧な振る舞いが、球場に詰めかけたファンやネット上で大きな話題を呼んでいる。

「梅ほぼ脚w」

「半分以上脚じゃん」

「脚長すぎて大谷ぐらい圧ある」

「スタイルよすぎるｗ」

「スキニージーンズだと足の長さ際立つな！！」

「想像の2倍長かったwww」

「しかも投げ終わった反応が可愛すぎてニヤニヤしちゃう」

「投げる前はカッコよく投げ終わった後のこの表情可愛すぎるよ。もうドッキっとしちゃった」

「池山監督が終始ニコニコしていてほっこりする」

「足長すぎてAIだろw」

「腰の位置どうなってんねん」

5日からのヤクルト―日本ハム3連戦は明治神宮外苑創建100周年記念として「JINGU STADIUM DAY」として開催。それにちなみ、梅澤は背番号100のユニホームで登場した。

試合は日本ハムが延長11回に水野の決勝2号ソロで3-1で勝利した。



（THE ANSWER編集部）