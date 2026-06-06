【AION2】 9月 配信予定

NCCorporationは、PC用MMORPG「AION2」を9月に配信開始する。

本日開催された「Summer Game Fest 2026」にて最新トレーラーが公開され、本作の配信時期がついに決定した。グローバルでの配信となる予定で、PC向けに配信がスタートする。プラットフォームはSteamおよびNC独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」にて配信を予定。なお、イベント会場ではメディアおよびクリエイターを対象としたクローズドデモが行なわれる。

今回の発表に合わせて日本版特設サイト第2弾が公開され事前登録を開始した。リリース前に登録をするとゲーム内ギフトとしてゲーム内コンパニオンペット「パガティ」に加え、「黒煙モルト」、「コヌティ作業員」、「銀色の刃ロータン」、「パピス」の4種から追加でペット1種がプレゼントされる。合わせて公式Discordサーバーもオープンした。

□Steamのストアページ

□「AION2」の公式Discord

「AION2」事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン

開催期間：6月6日～6月12日23時59分まで

概要：「AION2」の事前登録開始を記念し、最大10,000円分の「えらべるPay」がその場で当たるキャンペーンを実施。期間中「AION2」公式Xにて投稿するキャンペーンポストをリポストし、対象のポストに記載されているURLから結果を確認できる。さらに、キャンペーンポストの引用リポスト、または通常ポストにハッシュタグ「#AION2事前登録開始」を付けてポストするとAmazonギフトカード1,000円分があたるWチャンスも実施される。

【参加条件】

1：AION2公式X(https://x.com/AION2_JP)をフォロー

2：対象のキャンペーンポストをリポストで応募完了

3：対象ポストに記載されている確認用URLから結果を確認

※上記に加えてキャンペーンポストまたは通常ポストに「#AION2事前登録開始」をつけてポストすることでAmazonギフトカー

ド1,000円分があたるWチャンスに応募できます。

【景品】

・10,000円分の「えらべるPay」 10名様

・100円分の「えらべるPay」 990名様

・Amazonギフトカード1,000円分 10名様

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