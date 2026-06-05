“駄菓子よりも安い寿司”に“1個15円”総菜まで…物価高に嬉しい「神コスパ」グルメ【Nスタ】
1日6000個売れる、1個たったの15円のお総菜に、駄菓子よりも安いお値段で食べられる回らないお寿司。
物価高の波に負けない、信じられない「神コスパ」グルメとは。
【写真を見る】 「ネタもすごく分厚くて…」1貫10円の“回らない寿司”
「10個も食べれば元を取れる」650円で“絶品パン”の食べ放題！
東京・葛飾区の「ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ」のモーニング。
数々の受賞歴を持つ店主が毎朝焼き上げる絶品のパンが、なんと650円で食べ放題！
※午前7時〜10時 1時間制、土日は大人750円
297円のソーセージパンなど、通常販売されている人気商品もあり、20種類以上の中から、好きなパンを心ゆくまで食べられます（※パンの種類は日によって変わります）。しかも、ドリンク付きの大盤振る舞い。
また、モーニング限定のミニクロワッサンは、周りはサクサク、中はフワフワの口当たりが軽いクロワッサンとなっています。
朝の集客が少なかったことから始めたという「絶品パンの650円食べ放題」。
朝の集客UP狙いが的中し、平日にも関わらず、朝9時には満席に。
常連客
「やっぱり楽しい。何があるかなと思って来る」
次々やってくるパンを慣れた手つきで選ぶ男性は、無駄な動作は一切なし。その数なんと18個。
常連客
「ここは間違いなく安くて内容も良い。『原価割れしている』と（お店の人が）仰っているので大丈夫かなという感じはする」
お客さんも心配するほどの神コスパ。お店は大丈夫なんでしょうか?
ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ 井上克哉 オーナー
「10個も食べれば元を取れると思う。ビュッフェだけではなく、他のパンも見て（買って）もらって、すべてで売り上げが上がってくれるのが理想です」
アレンジできるのも人気の理由?1つ15円の“チキンボール”
東京・北区の「十条銀座商店街」にある、鶏肉を使ったお惣菜が自慢のお店「鳥大」。中でも人気なのが、ころっと揚がった「チキンボール」。お値段は1個15円です。
鶏むね肉と皮にふわっと食感のおからを加えたタネを、店主が次々と鍋の中へ入れていきます。
実は店主は、日本刀を素早く扱う抜刀術の達人。それが、チキンボールを素早く丸めて鍋に投入する、見事な手さばきにも活かされているのかもしれません。
外はカリッ、中はフワッのチキンボール。多い日には6000個も売れるそう。
常連客
「つくねみたいな。止まらない、止まらないです」
そのままパクりはもちろんですが、自由にアレンジできるのも人気の理由。
女性客
「私は酢豚風の甘酢。普通の酢豚は豚肉をカットしますけれど（チキンボールならそのままで使えます）」
女性客
「海苔にご飯を敷いて、チキンボール2つぐらい入れて、キュッと巻いて、細巻きみたいな感じのおにぎりにする」
実はこのチキンボール、2025年まで1つ10円で販売していたのですが、物価高騰のあおりをうけ、15円に値上げ。それでも…
女性客
「安いのもそうですし、気兼ねなく食べられる。ここはいくらになっても来ようかな」
鳥大 大杉雄造 社長
「これ以上値上げはしたくないですね。皆さんに喜んでいただければと思っております」
“回らない寿司”が一貫10円！?グルメ激戦区を生き抜く看板メニュー
神コスパの波は、熟練の寿司職人が握る“回らないお寿司”にも及んでいます。
新宿にあるお店「名前のない寿司屋」では、なんと1貫10円のお寿司が提供されています。
初来店客
「ネタもすごく分厚くて、5貫ぐらいでもお腹いっぱいになりそうな感じ」
“10円寿司”のネタはその日のお楽しみ。この日はカツオとブリでした。
本当は一貫200〜300円ほどで提供したいそうですが、お通しとドリンクを頼む代わりに、1人15貫まで頼むことができます。
常連客
「15（貫）です。これで150円、最高」
常連客
「飲んで1000円で収まります！お通し込みで1000円」
そんな10円寿司を握っているのは大将の平良幸和さん。この道45年の寿司職人です。
――仕入れてるネタのこだわりは?
名前のない寿司屋 平良幸和 大将
「全然こだわりはない。自分で見て良いのがあれば大体わかる」
一見クールな大将ですが…実はとってもお茶目！元アルバイト店員だったというお客さんに聞くと…
元アルバイト店員
「初めて来た人は（平良さんを）怖いと思うけれど、実際、深く飲みに来てもらって関わったら、可愛いところしかない人。パパですね」
そんな愛され店主のお寿司を求め、平日の夜でも行列ができていました。
10円寿司は、新宿というグルメ激戦区で生き抜くための欠かせない看板メニューだといいます。
名前のない寿司屋 平良幸和 大将
「これ（10円寿司）やめたら多分お客さん来ない。なるべく安く提供して、お客さんがいっぱい来てくれれば、なんとかやっていけるから」