1日6000個売れる、1個たったの15円のお総菜に、駄菓子よりも安いお値段で食べられる回らないお寿司。

物価高の波に負けない、信じられない「神コスパ」グルメとは。

【写真を見る】 「ネタもすごく分厚くて…」1貫10円の“回らない寿司”

東京・葛飾区の「ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ」のモーニング。

数々の受賞歴を持つ店主が毎朝焼き上げる絶品のパンが、なんと650円で食べ放題！

※午前7時〜10時 1時間制、土日は大人750円

297円のソーセージパンなど、通常販売されている人気商品もあり、20種類以上の中から、好きなパンを心ゆくまで食べられます（※パンの種類は日によって変わります）。しかも、ドリンク付きの大盤振る舞い。

また、モーニング限定のミニクロワッサンは、周りはサクサク、中はフワフワの口当たりが軽いクロワッサンとなっています。

朝の集客が少なかったことから始めたという「絶品パンの650円食べ放題」。

朝の集客UP狙いが的中し、平日にも関わらず、朝9時には満席に。

常連客

「やっぱり楽しい。何があるかなと思って来る」

次々やってくるパンを慣れた手つきで選ぶ男性は、無駄な動作は一切なし。その数なんと18個。

常連客

「ここは間違いなく安くて内容も良い。『原価割れしている』と（お店の人が）仰っているので大丈夫かなという感じはする」

お客さんも心配するほどの神コスパ。お店は大丈夫なんでしょうか?

ラ タヴォラ ディ オーヴェルニュ 井上克哉 オーナー

「10個も食べれば元を取れると思う。ビュッフェだけではなく、他のパンも見て（買って）もらって、すべてで売り上げが上がってくれるのが理想です」

東京・北区の「十条銀座商店街」にある、鶏肉を使ったお惣菜が自慢のお店「鳥大」。中でも人気なのが、ころっと揚がった「チキンボール」。お値段は1個15円です。

鶏むね肉と皮にふわっと食感のおからを加えたタネを、店主が次々と鍋の中へ入れていきます。

実は店主は、日本刀を素早く扱う抜刀術の達人。それが、チキンボールを素早く丸めて鍋に投入する、見事な手さばきにも活かされているのかもしれません。

外はカリッ、中はフワッのチキンボール。多い日には6000個も売れるそう。

常連客

「つくねみたいな。止まらない、止まらないです」

そのままパクりはもちろんですが、自由にアレンジできるのも人気の理由。

女性客

「私は酢豚風の甘酢。普通の酢豚は豚肉をカットしますけれど（チキンボールならそのままで使えます）」

女性客

「海苔にご飯を敷いて、チキンボール2つぐらい入れて、キュッと巻いて、細巻きみたいな感じのおにぎりにする」

実はこのチキンボール、2025年まで1つ10円で販売していたのですが、物価高騰のあおりをうけ、15円に値上げ。それでも…

女性客

「安いのもそうですし、気兼ねなく食べられる。ここはいくらになっても来ようかな」

鳥大 大杉雄造 社長

「これ以上値上げはしたくないですね。皆さんに喜んでいただければと思っております」

神コスパの波は、熟練の寿司職人が握る“回らないお寿司”にも及んでいます。

新宿にあるお店「名前のない寿司屋」では、なんと1貫10円のお寿司が提供されています。

初来店客

「ネタもすごく分厚くて、5貫ぐらいでもお腹いっぱいになりそうな感じ」

“10円寿司”のネタはその日のお楽しみ。この日はカツオとブリでした。

本当は一貫200〜300円ほどで提供したいそうですが、お通しとドリンクを頼む代わりに、1人15貫まで頼むことができます。

常連客

「15（貫）です。これで150円、最高」

常連客

「飲んで1000円で収まります！お通し込みで1000円」

そんな10円寿司を握っているのは大将の平良幸和さん。この道45年の寿司職人です。

――仕入れてるネタのこだわりは?

名前のない寿司屋 平良幸和 大将

「全然こだわりはない。自分で見て良いのがあれば大体わかる」

一見クールな大将ですが…実はとってもお茶目！元アルバイト店員だったというお客さんに聞くと…

元アルバイト店員

「初めて来た人は（平良さんを）怖いと思うけれど、実際、深く飲みに来てもらって関わったら、可愛いところしかない人。パパですね」

そんな愛され店主のお寿司を求め、平日の夜でも行列ができていました。

10円寿司は、新宿というグルメ激戦区で生き抜くための欠かせない看板メニューだといいます。

名前のない寿司屋 平良幸和 大将

「これ（10円寿司）やめたら多分お客さん来ない。なるべく安く提供して、お客さんがいっぱい来てくれれば、なんとかやっていけるから」