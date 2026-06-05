ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、夏まで使えるレイヤードトップス「ギャザーキャミソール」を紹介しています。

【画像】かわいすぎる…！ 今なら990円「ギャザーキャミソール」

今なら990円！

公式アカウントは、「夏のシンプルなコーデも、重ねるだけで一気にこなれ見え。使いやすい4色展開」とコメントし、「ギャザーキャミソール」について説明し、おすすめのコーディネートをピックアップ。

「ギャザーキャミソール」はでこぼこした表面感が高見えする素材。肩ストラップは長さ調整が可能です。かわいらしいフレアシルエットで、体形カバーもかないます。

カラーは4色展開。「00 WHITE」はホワイトの長袖トップスと重ねて上品に。「63 BLUE」は差し色にぴったりな鮮やかなカラーです。「38 DARK BROWN」はベージュのシャツ・ブラウスと重ねて“モカコーデ”がおすすめ。夏日はホワイトのノースリーブトップスをインナーにし、ベージュのボトムス合わせも。ほかに、「09 BLACK」もラインアップ。

「気になる色をコメントで教えてください」という公式アカウントの投稿に対し、「買いました！このかわいさと質で1500円は破格です！」「ブルーがかわいいです！」「ブラウンが大人かわいいです」という声が寄せられています。ブラウンが一番の人気のようです。

「ギャザーキャミソール」は現在、1500円から990円（税込み）に値下げされています。

