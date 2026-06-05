I Don’t Like Mondays.が新曲「Groooovy」のリリースすることを発表。さらに、同楽曲が7月4日(土) 放送開始となるTVアニメ『BLACK TORCH』のエンディングテーマとして起用されることが決定した。

『BLACK TORCH』はタカキツヨシ氏による漫画が原作。集英社「ジャンプSQ.」「少年ジャンプ＋」にて、2017年から2018年にかけて連載。日本をはじめ、世界各国でも絶大な人気を誇る。

本日新キービジュアル・新 PV の公開、オープニングテーマ・エンディングテーマ情報が解禁となり、I Don’t Like Mondays.のエンディングテーマ担当が発表された。なお、オープニングテーマはSiMが担当。

I Don’t Like Mondays.のアニメタイアップは2022年の楽曲「PAINT」以来4年ぶりとなる。同楽曲をきっかけに海外リスナーが急増し、ブラジル・スペイン・アルゼンチンなど世界中でパフォーマンスを披露していった。今作「BLACK TORCH」も北米・フランスを中心に世界中で人気の作品であり、彼らの世界規模の活動にさらに拍車がかかる。

TVアニメ『BLACK TORCH』は7月4日22時よりTOKYO MXにて放送されるほか、各局でも同日より順次放送。

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・メンバーコメント

今回、「Groooovy」という楽曲をエンディングテーマとして書き下ろさせていただきました。

弐郎達の戦いの日々の裏にある、穏やかな日常の風景をイメージしながら、

逆境も乗りこなして人生を楽しんでいこうという想いで制作した1曲です。

「BLACK TORCH」という作品に華を添えつつも、この曲に触れる方の人生にも寄り添えるような楽曲になれれば嬉しいです。

素敵な作品に携わることができ大変光栄です。

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そしてアイドラは4月にアジア5都市（シンガポール、台北、香港、バンコク、ソウル）を巡る＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞を完走したが、先日早くも2026年のジャパンツアーの開催を発表した。

月曜が嫌いなバンドが2026年に掲げるテーマは“大人の金曜の夜”。年間を通じてコンセプチュアルな企画が目白押しだ。

ツアーは10月3日の札幌を皮切りに、名古屋、福岡、大阪、岡山、高松、仙台を巡り、12月5日のZepp DiverCity(TOKYO)公演でファイナルを迎える。チケットは現在オフィシャル抽選先行がスターしている。

「Groooovy」

TVアニメ「BLACK TORCH」エンディングテーマ

配信日：2026年7月3日(金)

事前ライブラリ追加 : https://avex.ffm.to/groooovy

※リリース日1週間前を目処にアクセス可能。

ストリーミング : https://idlms.lnk.to/groooovy

※リリース日0時以降アクセス可能

＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞

10月3日（土）札幌 cube garden ※2部制

10月11日（日）名古屋 ボトムライン

10月18日（日）福岡 Drum LOGOS

10月25日（日）大阪 BIGCAT

11月7日（土）岡山 YEBISUYA PRO ※2部制

11月8日（日）高松 高松DIME

11月28日（土）仙台 darwin ※2部制

12月5日（土）Zepp DiverCity(TOKYO) ※FINAL ［チケット］

・”FRIDAY LOVERs DIGITAL”会員限定プレミアムチケット ￥9,300（税込）

※入場時プレミアムグッズ配布

・一般 ￥7,800（税込）

※ドリンク代別途必要 オフィシャル抽選先行：6月4日（木）15:00〜6月17日（水）23:59

プレイガイド先行：6月20日（土）15:00〜7月1日（水）23:59

一般販売：7月11日（土）10:00〜

TVアニメ『BLACK TORCH』 [放送情報]

2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始

各配信プラットフォームにて地上波同時配信

TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30

サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00

テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25

RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00

北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05

BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00

※放送・配信時間は変更になる場合がございます。



[INTRODUCTION＞

忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。



一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。

その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？



そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。

そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。



羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？



物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！



[CAST]

我妻弐郎：鈴木崚汰

羅睺：上田燿司

鬼子母神一華：千本木彩花

桐原零司：榎木淳弥

司場涼介：諏訪部順一

宇佐美花：上田麗奈

天鬼：森川智之

咬牙：岡本信彦

我妻寿正：辻 親八

久澄陶子：甲斐田裕子

時枝蛮十郎：大塚芳忠



[STAFF]

原作：タカキツヨシ（集英社刊）

監督：馬引 圭

キャラクターデザイン：鈴木 豪

シリーズ構成・脚本：市川十億衛門

サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子

デザインワークス：菊池隼也

美術監督：高橋佐知、今泉聖子

色彩設計：のぼりはるこ

CG ディレクター：内藤博高

撮影監督：山本 聖

編集：吉武将人

音響監督：高寺たけし

音響効果：山谷尚人

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：100studio



[オープニングテーマ]

SiM 「FREEZE ME UP」



[エンディングテーマ]

I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」



[公式サイト・公式 SNS]

【国内向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/

公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）

公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/

▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH



【海外向け】

公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/

公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）

公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/



[原作情報]

原作コミックス 1〜5巻好評発売中

▼原作コミックス試し読み

https://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501

▼コミックス情報

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057



©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会 [放送情報]2026年7月4日（土）よりTOKYO MXほか各局にて放送開始各配信プラットフォームにて地上波同時配信TOKYO MX：7月4日（土）から 毎週土曜 22:00-22:30サンテレビ：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00テレビ愛知：7月4日（土）から 毎週土曜 25:55-26:25RKB 毎日放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:30-27:00北海道テレビ放送：7月4日（土）から 毎週土曜 26:35-27:05BS11：7月4日（土）から 毎週土曜 22:30-23:00※放送・配信時間は変更になる場合がございます。[INTRODUCTION＞忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。一見ただの黒猫に見えた羅睺だったが…。その正体は、かつて「黒き凶星」と呼ばれた伝説の物ノ怪だった！？そんな羅睺の強大な力を利用しようと忍び寄る物ノ怪の影……。そして、物ノ怪の監視と排除を行う国の秘密組織「公儀隠密局」の介入。羅睺の力を巡った様々な思惑が渦巻く中で弐郎と羅睺が示す「覚悟」とは──！？物ノ怪と少年の出会いから始まる「忍」バトル、ここに開幕──！！！[CAST]我妻弐郎：鈴木崚汰羅睺：上田燿司鬼子母神一華：千本木彩花桐原零司：榎木淳弥司場涼介：諏訪部順一宇佐美花：上田麗奈天鬼：森川智之咬牙：岡本信彦我妻寿正：辻 親八久澄陶子：甲斐田裕子時枝蛮十郎：大塚芳忠[STAFF]原作：タカキツヨシ（集英社刊）監督：馬引 圭キャラクターデザイン：鈴木 豪シリーズ構成・脚本：市川十億衛門サブキャラクターデザイン：中村ユミ、鈴木政彦、木下真梨子デザインワークス：菊池隼也美術監督：高橋佐知、今泉聖子色彩設計：のぼりはるこCG ディレクター：内藤博高撮影監督：山本 聖編集：吉武将人音響監督：高寺たけし音響効果：山谷尚人音楽：やまだ豊アニメーション制作：100studio[オープニングテーマ]SiM 「FREEZE ME UP」[エンディングテーマ]I Don’t Like Mondays. 「Groooovy」[公式サイト・公式 SNS]【国内向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorchAnime（https://x.com/blacktorchanime）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorchanime/▼推奨ハッシュタグ：#BLACKTORCH【海外向け】公式サイト：https://blacktorch-anime.com/en/公式 X（旧: Twitter）：@BlackTorch_EN（https://x.com/blacktorch_en）公式 Instagram：https://www.instagram.com/blacktorch_en/[原作情報]原作コミックス 1〜5巻好評発売中▼原作コミックス試し読みhttps://www.s-manga.net/items/contents.html?jdcn=08881097881097315501▼コミックス情報https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=51057©タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会