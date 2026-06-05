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平井拓郎(QOOLAND)氏が自身のYouTubeチャンネルで「銀魂主題歌コンペ、1軍と対バンし歯が立たず、ホルモンと同展開でも売れず…プロの世界の残酷な真実4選」を公開した。動画では、プロの音楽業界に入って初めて直面する過酷な現実について、自身の経験を交えながら赤裸々に語っている。



平井氏はまず、アニメ主題歌のコンペの厳しさを指摘。アニメ『銀魂』の主題歌コンペに参加した際のエピソードを明かし、制作委員会の意向や数々の制約に合わせた曲作りに挑むも敗北した過去を振り返った。「本当に針の穴を通すようにくぐり抜けていくバンドが勝っていく」と、その狭き門の残酷さを語る。



続いて、中堅クラスである「1.5軍」のバンドになると、ヒトリエやくるりといった「1軍」のトップバンドと同じステージに立つ機会が増えることに言及。そこで演奏力や圧倒的な人気の差をまざまざと見せつけられ、厳しい競争にさらされると痛感したという。さらに、CDショップでマキシマム ザ ホルモン級の壁一面の大展開をしてもらったにもかかわらず、期待したほど売れなかったエピソードを紹介。大々的なプロモーションが必ずしも売上に直結するわけではなく、トッププロとの「比較対象がキツい」と語った。



最後に、未だに事務所に入ることをゴールと捉えるバンドマンが多いことに警鐘を鳴らす。事務所に所属しても手厚いサポートが永遠に続くわけではなく、結果が出なければ「才能なし」と冷酷な評価が下る現実を指摘。事務所所属はあくまで「プレイボールがかかりゴングが鳴ること」だと表現し、厳しい生存競争の中で自らの足で走り続けることの重要性を説いて締めくくった。