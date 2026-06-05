実業家が購入したばかりの高級時計を査定に出し、予想を上回る高額な査定結果に顔をほころばせる場面があった。

【映像】予想を上回る査定額が出たロレックス「デイトナ」

6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢を語った元セクシー女優の深田えいみを応援するため、5人の資産家たちが自らの資産を持って集結する「ギフティングステージ」の様子が公開された。

資産家の1人として、3兆円市場リユース界の革命児、株式会社LUCE代表取締役社長の播磨克彦氏が登場した。持参した10点の資産の中から、「あまり思い出のないロレックスを。一応人気モデルのデイトナ」と、高級時計の査定を提案する。

播磨氏は「数日前に“これ買わなきゃいけないな”という出来事があったので購入したものになります」と告白すると、スタジオに驚きの声があがる。しかし、同じく資産家として登場したネクストレベルホールディングス株式会社代表取締役の河原由次氏が「売った人知ってます。（売った起業家が）成功する前に買ったもので、『ものすごい思い入れあるんです』っていうものですよね？それを売る…」と暴露した。

番組MCの小島瑠璃子が「数日後に売りに出されててびっくりするでしょうね」と同情すると、同じくMCの平成ノブシコブシ・吉村崇も「テレビ見て震えると思います」とツッコミを入れた。

そんな中、播磨氏が予想額を「350万」としたフリップには、それを上回る「410万円」という査定額が記されていた。査定士によると、ロレックスの中でも最も人気がある「デイトナ」は、世界的な供給不足のため価格が崩れにくく、腕時計界の中でも買取率はトップクラスだという。状態やモデルによっては、定価の2〜3倍になるということだ。

この結果に播磨氏は「今のところ儲かりました」と笑顔を見せつつ、「でも、これをあげるかどうかっていう話ですよね？」と、深田への応援金として売却するかどうかは曖昧な表現に留める。すると、吉村は「思い出がないんだったら、それで出しませんはなしですよ！」とツッコミを入れていた。