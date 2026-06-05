お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市灘区のショッピングモール・サザンモール六甲で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。同ショッピングモールは、2025年11月に大幅リニューアル。話題のスーパーからリーズナブルなファストファッションショップまで、さまざまな買い物スポットが揃っています。

天才ピアニストが最初に出会ったママは、第2子を妊娠中。一緒にいた第1子は、もうすぐお兄ちゃんに！

そんな出産準備中の家族のベストバイは、防犯カメラを48年間作り続ける塚本無線の大ヒット見守りカメラ・みてるちゃん。Wi-Fi対応で、赤外線LEDや自動追跡機能が搭載されているため、昼夜問わず対象をどこにいてもスマホで見守ることができます。ママいわく、汗っかきな第1子が夜に暑くて泣いて起きても、すぐ駆け付けられて便利だったため、「2人目用に買い足そうかな」とのことです！

天才ピアニストのファンだという女性のベストバイは、18金のダイヤモンドを贅沢に使用した、ひらがなジュエリー。６月に阪急うめだ本店に常設店がオープンする、ジュエリーブランド・Bijou de M（ビジュードエム）のベストセラーアイテムです。その値段は、なんと1つ30万円以上！ 名字の頭文字である“や”を購入した女性は、「なくしたら怖いけど元取らなアカン」ということで、頻繁に身に着けているそうです。

2人の子どもを連れたママは、オリヒロのぷるんと蒟蒻ゼリーがベストバイ。子どもたちが「ごはんの後に絶対デザートを欲しがる」ため、冷蔵庫に常にストックしているのだそう。ぷるんと蒟蒻ゼリーは種類が豊富で、定番のフルーツに加えて、コーヒー味や杏仁味、期間限定で塩レモン味やメロンソーダ味などもあります。暑い時期は凍らせれば、冷たくておいしいだけでなく、保冷剤にもなっておすすめです！

猫を家族として迎えたばかりのパパは、釣りが趣味。ベストバイは、「釣った魚を真空（パック）して冷凍している」という三菱電機の冷凍庫です。ママは、「場所を取るから」ということで最初は冷凍庫の購入を反対したのだそう。しかし、ふるさと納税の返礼品や、コストコでの購入品など、大量の食材を冷凍するのに便利なため、今ではパパとスペースを取り合いになるほど冷凍庫を活用しているそうです！

サッカー仲間とランチ中の男性は、東灘区御影のベーカリー・Boulangerie bienvenue (ブーランジェリービアンヴニュ)のオーナーシェフ。ベストバイは、刃物のまち・岐阜県関市の包丁メーカー・サンクラフトのパン切りナイフです。シェフいわく、サンクラフトのパン切りナイフはパンだけでなく、「トマトとかバターとかローストビーフとかも、めちゃくちゃ切りやすい」とのことです。

なお、サザンモール六甲にいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」5月29日放送回で紹介されました。