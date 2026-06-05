

■陸上 ダイヤモンドリーグ・ローマ大会（日本時間5日、イタリア）

110mハードルの日本記録保持者、村竹ラシッド（24、JAL）が自身今季3戦目となるダイヤモンドリーグ・ローマ大会に出場し、13秒40（＋0.5）でフィニッシュした。

村竹は5レーン、隣の6レーンには今季DL2連勝中のJ.ブリット（27、アメリカ）が構える。村竹は順調なスタートを切り加速。3レーンのT.カニンガム（28、アメリカ）とJ.ブリット（27、アメリカ）が一歩リードしそれを追いかける展開でレースは進んだ。しかし、J.ブリットがバランスを崩し、10台目をとんだところで転倒。隣を走っていた村竹に接触。失速した村竹は13秒40で4位となった。

村竹は、今季初戦の木南記念（5月10日）では13秒05（ー0.2）で自身3番目の記録でシーズンイン。ダイヤモンドリーグ上海大会（日本時間5月16日）は13秒18（＋0.1）で3位、厦門大会（同5月23日）は13秒13（＋0.5）で2位と今季好調続きで、今回ダイヤモンドリーグ初制覇を狙っていたがまさかのアクシデントに見舞われた。