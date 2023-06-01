ピン芸人のお見送り芸人しんいちが、離婚後にSNSで即フォローしたという女性芸能人の名前を明かす場面があった。

【映像】しんいちが狙っている離婚した女性芸能人

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフの質問に答える流れで、現在の月収や、複数のグラビアアイドルとのデート事情など使い道を赤裸々に明かしたしんいち。続けて「芸能界で今一番狙っている人」を尋ねられると、しんいちは「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と4人の名前を迷いなく挙げた。

さらにしんいちは「川栄（李奈）さんも最近狙ってます」と5人目の名前を追加。その理由について、「離婚したし、もういいかなと思って。すぐフォローしました」とあっさりと明かすと、スタッフからも「こわ」と引かれていた。

この赤裸々な告白に対し、スタジオMCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「何かしら傷ついてる人を狙ってるな（笑）」とすかさずツッコミを入れ、笑いを誘っていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。