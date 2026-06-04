生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、2018年から販売している「サーキュレーター」と「照明器具」を融合させた「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズより「サーキュライト HELIX（ヘリックス）」のプロジェクトを6月4日からMakuakeで開始する。

「CIRCULIGHT」は、“風と光の融合”をコンセプトに「サーキュレーター」と「照明器具」を組み合わせたファン付きシーリングライトのブランドとして、2018年から販売を開始した。同社では、ファン付きシーリングライトという新しい家電カテゴリーを日本市場でいち早く展開してきた。発売当初から高い機能性が評価され、累計販売台数は80万台（2018年3月〜2026年3月、ドウシシャ出荷ベース）を超えるヒットブランドとなっている。

リビングや寝室の天井から空気循環を促す「シーリングシリーズ」をはじめ、熱気や空気がこもりがちな脱衣所などに快適な風を届ける「ソケットシリーズ」、取り付けが簡単な「EZシリーズ」など、さまざまな住環境に合わせたラインアップを展開している。



「サーキュライト HELIX」

今回、新たな試みとして、モダンインテリアになじむデザインを取り入れ、空間演出と空調家電、照明の3つの機能を備えたデザイン家電として提案する。「風と光、空間をデザイン。」をコンセプトに掲げた同製品は、インテリア性を重視するユーザーに向けて開発した。サーキュライトの機能性はそのままに、インテリアとしても楽しめるデザイン性を備えた、シリーズ初となるデザイン志向のモデル「HELIX（ヘリックス）」となっている。「HELIX」の名称は、ラテン語で「螺旋」を意味する言葉に由来しており、サーキュレーターが生み出す螺旋状の気流を表現している。

サーキュライトとして初めて「空間をデザインする」ことに注目して開発されたモデル。製品の骨格や構造をあえて隠さず、構造そのものをデザインとして昇華した。アルミフレームと透明感のあるボディが、光と風の心地よさを視覚的に表現し、空間に軽やかでモダンな印象を与える。機能としての「空間調和」を、デザインで表現した。

質感の高いアルミフレームで本体全体を支え、内部のファンにはメカニズムを魅せるスケルトンデザインを採用している。電球を囲う円柱部分は「クリアブラウン」と「クリアフロスト（乳白色）」の2種類を用意した。

付属のリモコンで、風量は7段階に調整が可能。付属の電球にはE26口金の100WLEDボール電球を採用し、明るさや光の色を無段階で調整できる調光調色機能に対応しており、部屋の雰囲気やシーンに合わせて調整できる。また、電球ソケットにはE26口金を採用しているため、LED電球やスマート電球、エジソンバルブなど、好みの電球を選んで使用することも可能。

夏は正回転（下向き）でファンの風を部屋に届け、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させることができ、オールシーズンで活躍する。

ファン部分の取り外しが可能で、手入れが簡単だとか。また、ファンの向きを付け替えることもでき、天井に向けた風、冬におすすめの逆回転の風が強力になり、より空気循環が効率的に行える。

本体は、引掛シーリングの形を問わず設置が可能。一般的な住宅で多く使用されている引掛シーリングであれば、工具なしで簡単に取り付けて使用できる。電球ソケットはE26の口金サイズに対応しており、付属の電球および好みの電球を取り付けることも可能になっている。

［発売日］6月4日（木）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp