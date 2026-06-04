茶島雄介がサンフレッチェの選手として貫いた意志。それはもしかしたら試合数やゴール数より価値があるのかもしれない【コラム】

茶島雄介がサンフレッチェの選手として貫いた意志。それはもしかしたら試合数やゴール数より価値があるのかもしれない【コラム】