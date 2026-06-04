USJ×『ワンピース・プレミアショー』、12年ぶりにハンコック登場 スモーカー＆ルッチ参戦のオリジナルストーリー展開【ストーリー・チケット情報など】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、テレビアニメ『ONE PIECE』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』を7月30日から11月19日まで開催する。その詳細情報を解禁した。
【画像】ど迫力なルフィが…『ワンピースプレミアサマー』キービジュアル
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
『ワンピース・プレミアショー 2026』では、おなじみのゲスト参加型演出に加え、ライブ・ショーならではの大迫力バトルやキャラクターたちと間近で会えるグリーティングがパワーアップ！今年のオリジナルストーリーには、ショー本編に12年ぶりに登場するハンコックに加え、スモーカー、ルッチなど大人気キャラクターの登場が決定。海賊、世界政府、そして謎の強敵が大混戦を繰り広げる。
ここだけのオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチが登場する。海賊・世界政府、そして謎の強敵が入り乱れる大混戦のなか、決して諦めないルフィたちの絆と勇気に、心の底から熱くなる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショー。
さらに、ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、大好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となる“超熱狂”を全身で体感できる。
【概要】
『ワンピース・プレミアショー 2026』
■ストーリー
航海の途中、とある島に立ち寄った麦わらの一味。年に一度の祭りを控えたその島で、九蛇海賊団と再会するも、そこに突如現れたのは、世界政府への復讐を誓う謎の男ベンディガー。おぞましい能力が、ルフィたち、そしてハンコックをも襲う！本能に支配され、仲間との絆が試される中、島と祭りの運命は!?
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
・開催時間：18：15開場／18：45開演 約80分
・開催場所：ウォーターワールド
・チケット情報
価格：大人（12歳以上）：3,000円（税込）〜、子ども（4〜11歳）：2,000円（税込）〜
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）
一般販売開始：2026年6月10日（水）12：00〜
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】ど迫力なルフィが…『ワンピースプレミアサマー』キービジュアル
麦わらの一味の絆と勇気、そして仲間と自由のために本気で戦う“超リアル”なバトルが会場中を“超熱狂”に巻き込むライブ・エンターテイメント・ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」、サンジの“メロリン”なおもてなしに誰もがときめくエンターテイメント・レストラン「サンジの海賊レストラン」と、ルフィたちと一緒に物語に入り込みながら、全身でスリルを体感するコースター「ワンピース × ストーリー・ライド」、大人気の3アトラクションを、圧倒的なクオリティとスケールで届ける。
ここだけのオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチが登場する。海賊・世界政府、そして謎の強敵が入り乱れる大混戦のなか、決して諦めないルフィたちの絆と勇気に、心の底から熱くなる圧巻のライブ・エンターテイメント・ショー。
さらに、ゲスト参加型ダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、大好きなキャラクターを間近で感じるライブ・ショーならではの演出も満載。会場が一体となる“超熱狂”を全身で体感できる。
【概要】
『ワンピース・プレミアショー 2026』
■ストーリー
航海の途中、とある島に立ち寄った麦わらの一味。年に一度の祭りを控えたその島で、九蛇海賊団と再会するも、そこに突如現れたのは、世界政府への復讐を誓う謎の男ベンディガー。おぞましい能力が、ルフィたち、そしてハンコックをも襲う！本能に支配され、仲間との絆が試される中、島と祭りの運命は!?
・開催期間：2026年7月30日（木）〜11月19日（木）計84回 1日1回／非上演日あり
・開催時間：18：15開場／18：45開演 約80分
・開催場所：ウォーターワールド
・チケット情報
価格：大人（12歳以上）：3,000円（税込）〜、子ども（4〜11歳）：2,000円（税込）〜
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）
一般販売開始：2026年6月10日（水）12：00〜
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
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書・紫舟
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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