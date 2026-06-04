デアゴスティーニ・ジャパンは、レーシングカー「フェラーリ330 P4」のモデルカーが組み立てられるシリーズ「フェラーリ330 P4をつくる」をウェブ限定で発売。2026年5月19日から定期購入の予約受付を同社公式ウェブサイトで行っている。

各部が可動、ライト＆サウンドギミック搭載

美しい曲線を多用したデザインなどからフェラーリ史上最も美しいと称され、1967年の「デイトナ24時間レース」で1位〜3位までの表彰台を独占した「フェラーリ330 P4」の、全長538.4ミリの1/8スケールモデルが組み立てられる。

鮮やかなカラーリングの美しいフォルムやコックピットなどの内装、エンジンカウルやドアの開閉、V型12気筒エンジン、サスペンションまで緻密に再現している。

専用リモコンで、ヘッドライトやダッシュボード、リアライトやウィンカーなどの点灯ギミックの操作が可能。エンジン始動音や加速音、クラクションなどのサウンドギミックも備える。

定期購読を申し込んだ先着500人には限定特典として、1/43スケールのダイキャスト製ミニカー「フェラーリ330 P4」がもらえる。

6月23日ごろから初回の発送が開始される。第4火曜発送で、全23回の予定。

価格は、初回が990円、第2回が4990円、第3回以降は9990円（全て税込）。