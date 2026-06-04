富士山の山開き（山梨側は7月1日、静岡側は7月10日）まであとひと月。そんな折、6月1日付の読売新聞が「富士山の閉山期に1万人が登山」という記事を掲載した。9月11日からの閉山期に富士山の登山道に立ち入る人が、少なくとも年間1万人前後いるというのだ。

＊＊＊

【写真をみる】「ヘソ出し」に「胸元の開いたワンピース」も… 目のやり場に困る服装で富士山を訪れる外国人観光客

1万人前後という数字は、日本定住者が国内で使用しているスマートフォンの人流データを基に、読売新聞と位置情報調査会社「ロケーションエーアイ」が分析した結果だ。つまり、訪日外国人の数は入っていない。にもかかわらず1万人である。

この分析は、山梨側の吉田ルート、静岡側の富士宮、須走、御殿場ルートの4つの登山道で行われた。その結果、閉山期の登山者の5割近くを占めていたのが富士宮ルートだった。そこで静岡県富士宮市の産業振興部観光課に聞いた。

富士山

――読売新聞の記事はご覧になりましたか？

「拝見しました。1万人という数字に驚いています」

――そのうち富士宮ルートがトップのようです。

「それにも驚きました。開山期の登山者は圧倒的に吉田ルートを利用されるので、閉山期はなぜ富士宮ルートなのかと……」

――環境省の発表では、2025年の開山期の登山者数20万5100人（欠測期間あり）のうち、吉田ルートの利用者は12万1068人、2位の富士宮ルートは5万5100人と倍以上の差がある。それがなぜ、閉山期になると増えるのだろう。

外国人は多い

「それはなんとも……。記事を拝見したばかりですし、市として公式に取得した数値でもないので、信憑性については検証できていません。それでも人流データの分析とのことなので、事実と大きく変わることはないとは思います」

――これほど大勢が登山困難な閉山期に富士山に登ろうとすれば、必然的に遭難者も増える。静岡県警と山梨県警によると、2019から25年の閉山期、遭難者は計79人、そのうち死者は19人に上るという。そのため富士宮市の須藤秀忠市長は昨年来、閉山期の救助費用の有料化を訴えている。

「閉山後の登山は大変危険なので入山しないように訴えていますが、安易に登って遭難する人が後を絶ちません。救助する側も命がけとなりますし、救助のための莫大な費用が税金でまかなわれているわけです。それを遭難した本人から徴収することになれば、自覚も生まれるというわけです」

――市長が有料化を訴えた直前の25年4月、中国籍の男子大学生が2度にわたり富士山で遭難し、静岡県警の山岳遭難救助隊や山梨県の防災ヘリが出動した。閉山期の富士山での外国人の遭難はたびたびニュースになっている。もっとも、今回、読売新聞が報じた閉山期の富士山登山1万人のデータに、外国人は入っていない。実際、閉山後に富士山に登ろうとする外国人は増えているのだろうか。

「公式なデータはないのですが、肌感覚では多いと感じています。ニュースやワイドショーなどでもゲートを乗り越えて富士山に入って行く映像が取り上げられることは少なくありませんし……」

禁止を訴えるしかない

――吉田ルートには5合目に巨大なバリケードが設けられているが、その脇をすり抜けて行く映像もある。ゲートを超えれば罰金など処罰の対象となるが、課された例はない。

「富士宮ルートにも6合目にゲートがあるのですが、それも越えられてしまっています」

――もっと強行に防ぐ手立てはないのだろうか。

「登山道は県道なのでゲートを設けるなどはできるのですが、中には登山道を通らない人もいます。そうなると、現状では禁止事項としてしか訴えられないという苦しさも……」

――環境省、静岡県、山梨県、そして地元市町村と観光事業者などで構成される「富士山における適正利用推進協議会」が策定した「富士登山における安全確保のためのガイドライン」には、閉山期の登山についてこうある。

《夏山期間以外の時期は、充分な技術・経験・知識としっかりとした装備・計画を持った者の登山は妨げるものではないが、（中略）万全な準備をしない登山者の登山（スキー・スノーボードによる滑走を含む）は禁止する》

なんとも手緩いと感じる人もいるのではないか。今年1月に遭難した外国人は、登山計画を提出せずに富士山に入って遭難した。それでも現実的には、救助の有料化を進めるしか対策はないようだ。

「市が単独でできることにも限りがあります。有料化の件は、県に上申している段階です。そして県は、調査研究して国へということですので、なかなかすぐに実現というわけにはいかないようです」

錯覚で人気に？

全国で初めて山岳救助の有料化を実現したのが埼玉県だ。2010年7月に埼玉と山梨の県境にある笠取山の滝壺に転落した女性を救助するため出動した県の防災ヘリが活動中に墜落、レスキュー隊員やパイロットなど5人が死亡した。これをきっかけに「埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例」が成立し、18年から施行されている。県内の6つの山岳地域で県の防災ヘリが救助する際、燃料費に相当する5分あたり8000円を徴収するというものだ。1時間あたり9万6000円である。静岡県が目指すのもこういう形だろうか。

「どういう形になるのかはわかりませんが、富士宮市としては市長が申し上げているとおりとても困っているという状況です。それを打破するために近隣市町や県に呼びかけをしている段階です」

それにしても、なぜ閉山期にもかかわらず富士山に登りたがる人がこうも多いのだろう。もちろん登山訓練を目的として万全な装備と技術を備えた登山者もいるが、ろくな装備もなく安易な気持ちで登ろうとする者も少なくない。

「日本一ということに加え、なだらかに見える見た目の錯覚もあるかもしれません。遠くからだけでなく近くに寄っても山頂まで見通せる時もありますから、簡単に登れるように思えるんですよね。実際、閉山後の9月中旬から雪が降ることもありますし、気温だって氷点下ですから……」

遭難してから後悔しても遅いのだ。

デイリー新潮編集部