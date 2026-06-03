¡áLOVE »³ËÜ°ÉÆà¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¤òËþµÊ¡¡¡È¤¢¤ó¤Þ¤¤¡É¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¡×
¡¡¡áLOVE¤Î»³ËÜ°ÉÆà¤Èº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤¬¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò»³ËÜ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û=LOVE º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡õ»³ËÜ°ÉÆà¡¢¥Ç¥£¥º¥ËーËþµÊ¡ª¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Î¿Í·Á¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ë
¡¡¡Ö¥¤¥³¥é¥Ö¤Î¤¢¤ó¤Þ¤¤¡×¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¸ø»ä¶¦¤ËÃçÎÉ¤·¤Î»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー2ÆüÏ¢Â³¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤Î¿Í·Á¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ôー¥¹¤ò¤«¤¶¤¹¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆ©ÌÀ´¶¤¨¤°¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¿·Á¯¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡áLOVE¤Ï¡¢6·î20Æü¡¢21Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î¡Ø¡áLOVE STADIUM LIVE¡ÖBeyond ¡ÈKYUN¡É♡¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë