ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥½¥íºîÉÊ3¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¿¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥½¥íºîÉÊ3¥¿¥¤¥È¥ë¤ò6·î10Æü¤è¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¹ÓÇÈ¡¡¡ØFlow¡Ù400²óÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡È¤³¤³¤À¤±¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¡Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇSpotify¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤«¤éApple Music¡¢Amazon Music¡¢LINE MUSIC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ø³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢iTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¤Î³Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÌÚÂ¼¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï¥ìー¥Ù¥ë°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCheckpoint¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£9·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¸ø±é¤ò´Þ¤à¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë