「聞きパ」で変わるビジネスの新常識とTALKsmithの挑戦 / イタンジ、東京・大阪「激戦区ランキング2026」を公開【まとめ記事】
労働力不足が深刻化する日本において、「同じ説明を繰り返す」という従来の営業スタイルは限界を迎えている。そうした中、プレゼンテーションを自動化・資産化し、「聞き手の納得」を最大化する新たなアプローチが、AIプレゼンテーションサービス「TALKsmith」だ。「TALKsmith」は単なる効率化ツールではなく、ビジネスコミュニケーションの構造そのものを変える可能性を秘めている。株式会社LOOV代表取締役の内田雅人氏に話を聞いた。
引っ越し需要がピークを迎える賃貸繁忙期（以下「繁忙期」）※1。人気エリアでは、物件公開からわずか数日で入居申込が入るケースも珍しくなく、“情報戦”の様相を呈している。そんな中、不動産DXを推進するイタンジ株式会社は、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」の入居申込データを分析し、「賃貸繁忙期・激戦区ランキング2026＜東京・大阪＞」を発表した。需要の高さだけでなく、“申込スピード”にも着目した今回のランキングからは、住まい探しを取り巻く環境変化と、都市部で加速する争奪戦の実態が見えてきた。
■需要×申込スピードで「激戦区」を可視化！イタンジ、東京・大阪「激戦区ランキング2026」を公開
引っ越し需要がピークを迎える賃貸繁忙期（以下「繁忙期」）※1。人気エリアでは、物件公開からわずか数日で入居申込が入るケースも珍しくなく、“情報戦”の様相を呈している。そんな中、不動産DXを推進するイタンジ株式会社は、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」の入居申込データを分析し、「賃貸繁忙期・激戦区ランキング2026＜東京・大阪＞」を発表した。需要の高さだけでなく、“申込スピード”にも着目した今回のランキングからは、住まい探しを取り巻く環境変化と、都市部で加速する争奪戦の実態が見えてきた。
■建設・工事業の工事管理システム導入が1年で300%増、中小企業が現場DX投資を加速
建設・工事業界で「現場DX」が急加速している。株式会社ミツモアが運営するオンライン比較サービス「ミツモア」によると、建設・工事業の中小・零細企業から寄せられた「工事管理」「見積管理」「原価管理システム」など現場DX関連サービスへの依頼数は、前年比+199%と約3倍に拡大した。なかでも原価管理システムは前年比+300%と突出した伸びを見せており、人手不足や資材価格高騰が続く中、現場の利益管理や業務効率化を支えるDX投資が、ブルーカラー領域でも本格化している実態が浮かび上がった。
■説明はAIにまかせる時代へ！「聞きパ」で変わるビジネスの新常識とTALKsmithの挑戦
労働力不足が深刻化する日本において、「同じ説明を繰り返す」という従来の営業スタイルは限界を迎えている。そうした中、プレゼンテーションを自動化・資産化し、「聞き手の納得」を最大化する新たなアプローチが、AIプレゼンテーションサービス「TALKsmith」だ。「TALKsmith」は単なる効率化ツールではなく、ビジネスコミュニケーションの構造そのものを変える可能性を秘めている。株式会社LOOV代表取締役の内田雅人氏に話を聞いた。
■IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大20W出力の迫力サウンドとIPX7防水性能を備え、アウトドアでも長時間再生が楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」を発売した。本製品は、最大20W出力に対応したポータブルBluetoothスピーカー。45mm径のデュアルドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズながら重低音から高音域までバランス良く再生する。映画や音楽、動画視聴はもちろん、アウトドアシーンでも周囲を包み込むような迫力サウンドを楽しめる。持ち運びしやすいサイズ感で、場所を選ばず本格的な音響空間を実現する。
■AI翻訳から名刺交換まで1台で完結！InnAIO「TransNote」で見えた次世代ビジネスツールの実力
グローバル化が加速する現代のビジネス環境では、海外企業との商談や国際会議、多国籍チームとの共同プロジェクトが日常的になりつつある。一方で、言語の壁や会議記録の作成、顧客情報の管理といった業務負担は依然として大きく、多くのビジネスパーソンが効率化の課題を抱えている。そうした課題に対し、「1台でコミュニケーション業務を完結させる」というコンセプトのもとに誕生したのが、InnAIOの新製品「TransNote」だ。
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■需要×申込スピードで「激戦区」を可視化！イタンジ、東京・大阪「激戦区ランキング2026」を公開
引っ越し需要がピークを迎える賃貸繁忙期（以下「繁忙期」）※1。人気エリアでは、物件公開からわずか数日で入居申込が入るケースも珍しくなく、“情報戦”の様相を呈している。そんな中、不動産DXを推進するイタンジ株式会社は、リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」の入居申込データを分析し、「賃貸繁忙期・激戦区ランキング2026＜東京・大阪＞」を発表した。需要の高さだけでなく、“申込スピード”にも着目した今回のランキングからは、住まい探しを取り巻く環境変化と、都市部で加速する争奪戦の実態が見えてきた。
■建設・工事業の工事管理システム導入が1年で300%増、中小企業が現場DX投資を加速
建設・工事業界で「現場DX」が急加速している。株式会社ミツモアが運営するオンライン比較サービス「ミツモア」によると、建設・工事業の中小・零細企業から寄せられた「工事管理」「見積管理」「原価管理システム」など現場DX関連サービスへの依頼数は、前年比+199%と約3倍に拡大した。なかでも原価管理システムは前年比+300%と突出した伸びを見せており、人手不足や資材価格高騰が続く中、現場の利益管理や業務効率化を支えるDX投資が、ブルーカラー領域でも本格化している実態が浮かび上がった。
■説明はAIにまかせる時代へ！「聞きパ」で変わるビジネスの新常識とTALKsmithの挑戦
労働力不足が深刻化する日本において、「同じ説明を繰り返す」という従来の営業スタイルは限界を迎えている。そうした中、プレゼンテーションを自動化・資産化し、「聞き手の納得」を最大化する新たなアプローチが、AIプレゼンテーションサービス「TALKsmith」だ。「TALKsmith」は単なる効率化ツールではなく、ビジネスコミュニケーションの構造そのものを変える可能性を秘めている。株式会社LOOV代表取締役の内田雅人氏に話を聞いた。
■IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大20W出力の迫力サウンドとIPX7防水性能を備え、アウトドアでも長時間再生が楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」を発売した。本製品は、最大20W出力に対応したポータブルBluetoothスピーカー。45mm径のデュアルドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズながら重低音から高音域までバランス良く再生する。映画や音楽、動画視聴はもちろん、アウトドアシーンでも周囲を包み込むような迫力サウンドを楽しめる。持ち運びしやすいサイズ感で、場所を選ばず本格的な音響空間を実現する。
■AI翻訳から名刺交換まで1台で完結！InnAIO「TransNote」で見えた次世代ビジネスツールの実力
グローバル化が加速する現代のビジネス環境では、海外企業との商談や国際会議、多国籍チームとの共同プロジェクトが日常的になりつつある。一方で、言語の壁や会議記録の作成、顧客情報の管理といった業務負担は依然として大きく、多くのビジネスパーソンが効率化の課題を抱えている。そうした課題に対し、「1台でコミュニケーション業務を完結させる」というコンセプトのもとに誕生したのが、InnAIOの新製品「TransNote」だ。
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