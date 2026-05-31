6月にグループ結成3周年を迎える「僕が見たかった青空」。6月3日には、8thシングル『FUNKY SUMMER』をリリースする。

「最初から『フゥー！』って声が入るような、すごくテンションが上がる曲です。少し懐かしさもあって、ライブでみんなと一緒に盛り上がれる夏曲になっています！」

今回は、デビューシングル以来となる “全員歌唱” ということでも注目されている。

「やっぱり全員での撮影はめちゃくちゃ楽しかったです！ デビューシングルの撮影のときは、みんな探り探りで、私もかなり緊張していたんですが、今は本当にみんな仲が良くて、現場もとてもにぎやかでした。その雰囲気がMVからも感じられると思います」

結成から3年。八木自身にも大きな変化があったという。

「最初の頃は取材や撮影でも毎回緊張して、『今ので大丈夫だったかな』って家で考え込むくらいだったんですが、今はいい意味で肩の力が抜けて、自然体で話せるようになったと思います。昔のほうがちゃんとしてた気もするんですけど（笑）。でも当時は “ちゃんとしてなきゃいけない” っていう気持ちがすごく強かったんです。今は、ありのままの自分で活動できている感覚があります」

最近はファッションにも変化が出てきたという。

「今まではクールなタイプの私服を選ぶことが多かったんですけど、 “アイドル”?っていう職業を生かしたような、ちょっとかわいめな服も着たいなって思うようになりました。私は着る服や髪型に気分が引っ張られるタイプみたいで、かわいい服を着るとテンションがかなり高くなるんですよ。ふだんは絶対にそんなことはしないんですけど、この前ツインテールをしたときは、メンバーに自分から『かわいい？』って聞きにまわっていました（笑）」

今後は、自身の武器であるダンスにさらに磨きをかけていきたいと語る。

「4歳からずっとヒップホップをやっていて、ダンスはいろいろな方に褒めていただくことが多いです。でも自分だけ目立つダンスをしたいわけではないんです。グループにしっかり溶け込んで、どんな雰囲気の楽曲でも『あの子のダンスはすごい！』と思っていただけることが私の理想です」

やぎとあ

19歳 2007年5月1日生まれ 東京都出身 T156 2023年6月に「僕が見たかった青空」のメンバーとしてお披露目。デビューシングル「青空について考える」から5作連続でメインメンバーを務めた。最新シングル「FUNKY SUMMER」は6月3日にリリース。そのほか最新情報は、僕青公式HPにて。個人Instagram（@yagitoa_bokuao）もチェック

写真・後野順也

スタイリスト・川上舞乃

ヘアメイク・澤田果歩（GiGGLE）

衣装協力・CEaRET, SIWALY fluid