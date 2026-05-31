「ホットプレートで作るなら？」＜回答数39,174票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第546回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホットプレートで作るなら？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ホットプレートで作るなら？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
北海道名物！たっぷり野菜のちゃんちゃん焼き
【材料】（4人分）
鮭 4切れ
キャベツ 1/4~1/2個
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/2本
白ネギ 1本
シイタケ 4枚
エノキ 1袋
シメジ 1パック
モヤシ 1袋
ブロッコリー 1/4~1/2株
<合わせダレ>
みそ 大 6
酒 大 3~4
みりん 大 2
砂糖 大 2
粉唐辛子 適量
バター 20g
サラダ油 大 1
【下準備】
1、キャベツはザク切りにして水洗いし、水気をしっかり切る。(手で食べやすい大きさにちぎってもいいですね！)
2、玉ネギは縦に1cm幅に切る。
3、ニンジンは皮をむいて縦半分に切り、斜め薄切りにする。
4、白ネギは1cm幅の斜め切りにする。
5、生シイタケは石づきを切り落とし、サッと水洗いして水気を拭き取り、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は斜め2〜3等分に切る。
6、エノキ、シメジは石づき(根元)を切り落とし、小房に分ける。
7、モヤシはサッと水洗いし、しっかり水気を切る。
8、ブロッコリーは小房に分ける。
9、＜合わせダレ＞を混ぜ合わせる。
辛いのが苦手な方は、粉唐辛子を入れなくても美味しくいただけますよ。焼き上がってから一味唐辛子を振り掛けていただいてもいいですね！
【作り方】
1、ホットプレートを熱し、バター10gを溶かしてサラダ油を加え鮭をのせ、そのまわりに野菜をのせる。鮭の上にバター10gをのせ、蓋をして10分蒸し焼きにする。
2、＜合わせダレ＞をまわし掛け、鮭が焼ければ、ほぐしながら野菜と一緒にいただきます。
全体に火が入れば、みそが焦げないように、ホットプレートの温度は少し下げて下さいね。
【このレシピのポイント・コツ】
最後にゆでうどんや中華そばを入れ、焼うどんや焼きそばを作っても美味しいですね。青ネギやニラを一緒に炒めるとひと味違った風味で楽しめますよ！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホットプレートで作るなら？」さてみなさんの回答は…？
出典：E・レシピ
■今回の質問:「ホットプレートで作るなら？」
・「ホットプレートで作るなら？」の結果は…
・1位 お好み焼き 64%
・2位 焼きそば 21%
・3位 餃子 9%
・4位 ちゃんちゃん焼き 4%
※小数点以下四捨五入
39,174票
・2位 焼きそば 21%
・3位 餃子 9%
・4位 ちゃんちゃん焼き 4%
※小数点以下四捨五入
39,174票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
北海道名物！たっぷり野菜のちゃんちゃん焼き
【材料】（4人分）
鮭 4切れ
キャベツ 1/4~1/2個
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/2本
白ネギ 1本
シイタケ 4枚
エノキ 1袋
シメジ 1パック
モヤシ 1袋
ブロッコリー 1/4~1/2株
<合わせダレ>
みそ 大 6
酒 大 3~4
みりん 大 2
砂糖 大 2
粉唐辛子 適量
バター 20g
サラダ油 大 1
【下準備】
1、キャベツはザク切りにして水洗いし、水気をしっかり切る。(手で食べやすい大きさにちぎってもいいですね！)
2、玉ネギは縦に1cm幅に切る。
3、ニンジンは皮をむいて縦半分に切り、斜め薄切りにする。
4、白ネギは1cm幅の斜め切りにする。
5、生シイタケは石づきを切り落とし、サッと水洗いして水気を拭き取り、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は斜め2〜3等分に切る。
6、エノキ、シメジは石づき(根元)を切り落とし、小房に分ける。
7、モヤシはサッと水洗いし、しっかり水気を切る。
8、ブロッコリーは小房に分ける。
9、＜合わせダレ＞を混ぜ合わせる。
辛いのが苦手な方は、粉唐辛子を入れなくても美味しくいただけますよ。焼き上がってから一味唐辛子を振り掛けていただいてもいいですね！
【作り方】
1、ホットプレートを熱し、バター10gを溶かしてサラダ油を加え鮭をのせ、そのまわりに野菜をのせる。鮭の上にバター10gをのせ、蓋をして10分蒸し焼きにする。
2、＜合わせダレ＞をまわし掛け、鮭が焼ければ、ほぐしながら野菜と一緒にいただきます。
全体に火が入れば、みそが焦げないように、ホットプレートの温度は少し下げて下さいね。
【このレシピのポイント・コツ】
最後にゆでうどんや中華そばを入れ、焼うどんや焼きそばを作っても美味しいですね。青ネギやニラを一緒に炒めるとひと味違った風味で楽しめますよ！
(E・レシピ編集部)