・「ホットプレートで作るなら？」の結果は…

・1位 お好み焼き 64%

・2位 焼きそば 21%

・3位 餃子 9%

・4位 ちゃんちゃん焼き 4%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ホットプレートで作るなら？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ホットプレートで作るなら？」