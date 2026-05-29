『Mステ』に“TVラストパフォーマンス”含む豪華7組が登場！「嵐の最強ソングBEST5」も発表

本日5月29日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。

また、5月31日（日）で活動終了する嵐の特別VTR企画が放送される。

【写真】SHISHAMO、きゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPER…本日出演のアーティスト全7組

「後輩たちが選ぶ！もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」と題し、事務所の後輩たちが選んだ「嵐の最強ソングBEST5」を発表。

Mステ過去140回の出演の中から、嵐の超貴重映像を大放出。はたしてどんなステージパフォーマンスが登場するのか？

さらに、「Mステ・ラストステージ特集」として、これまで番組が見届けてきたラストステージや解散メッセージも一挙公開。

Mステならではの秘蔵映像をさまざまな年代でお届けする。

◆SHISHAMOがテレビラストパフォーマンス！

6月13日・14日に地元川崎で開催するスタジアムワンマンライブで活動終了をするSHISHAMOが最後のテレビパフォーマンス。

NTTドコモ『ドコモの学割』CMソングとして人気を博した『明日も』と、2020年リリースの『明日はない』の2曲を披露する。

ラストテレビパフォーマンスを前に、「SHISHAMOのライブを少し切り取ったような演奏を楽しんでもらえたらと思います。活動終了まであと2週間という、本当に最後のSHISHAMOをたくさんの方に見てもらえることがとても光栄です。テレビの前で自分たちのお客さんも楽しんでくれると思うので、それが何よりうれしいです」と宮崎朝子。

松岡彩も「MステをきっかけにSHISHAMOを知ってくれた方もたくさんいらっしゃったので、そんな皆さんや応援してくれた皆さんに、最後にもう一度テレビを通して感謝を伝えたいと思います」と意気込んでいる。

◆きゃりーぱみゅぱみゅはFRUITS ZIPPERとコラボ！

きゃりーぱみゅぱみゅは、2012年から2018年まで約6年にわたってアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌として親しまれた『キミに100パーセント』を、同じ事務所の後輩・FRUITS ZIPPERとコラボパフォーマンス。

コラボステージにあたり、「いつもだと自分とダンサーさんだけなので、いつもと違う、わちゃわちゃしている感じを楽しみにしています」ときゃりーぱみゅぱみゅ。

FRUITS ZIPPERも「学生時代にずっと聴いていたきゃりーさんと共演できることがうれしい」（櫻井優衣）、「神様ありがとう案件でございます。キミ100が大好きで、聴くと勝手に涙が出てきます」（仲川瑠夏）と、ステージへの期待が高まっているよう。

松本かれんも「私の生誕祭でもカバーしたことがあるくらい大好きな曲なので、うれしいです」と喜びを隠しきれない様子。2組がどんなコラボステージを見せてくれるのか注目だ。

ほかにも、FRUITS ZIPPERは『ぱわーオブらぶ』をテレビ初披露。そしてAIは話題のドラマ主題歌『It’s You』を。

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1・INIから特別に結成されたユニット「JI BLUE」（ジェイアイブルー）は、公式テーマソング『景色』をテレビ初披露する。

NEWSは5月18日リリースの『KMK』を。BABYMONSTERはMV1億3000万回再生突破の『CHOOM』を日本のテレビで初披露する。

◆出演アーティスト

AI：『It’s You』

きゃりーぱみゅぱみゅ：『キミに100パーセント』

JI BLUE：『景色』

SHISHAMO：『明日も』『明日はない』

NEWS：『KMK』

BABYMONSTER：『CHOOM』

FRUITS ZIPPER：『ぱわーオブらぶ』