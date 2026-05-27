【Amazon スマイルSale】Colemanの定番アイテムが最大41%オフに
Amazon スマイルSaleが本日からスタートしました！Colemanの折りたたみ傘やバックパック、チェアやクーラーボックスなど、定番のアイテムもプライスダウン中。人気商品は売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめです。

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遮光率90％以上。晴雨兼用の折りたたみ傘


Coleman(コールマン)

Coleman(コールマン) モバイルシェード55 DR ライト 日傘 晴雨兼用 130g 軽量 コンパクト 遮光 UVカット 対水圧2,000mm以上 ダークルームテクノロジー メンズ レディース 母の日 父の日 Coleman(コールマン) モバイルシェード55 DR ライト(アイスグレー)

4,000円 → 3,800円（5%オフ）

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アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック


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8,690円 → 5,162円（41%オフ）

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読書、仮眠、星空観賞にも。最大140°リクライニングできるチェア


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TIMBER RIDGE リクライニングチェア 折りたたみ 耐荷重160kg 幅広(座幅60cm) 角度調節 インフィニティチェア カップホルダー付 枕つき 一人掛け ゼログラビティーチェア 頑丈 TIMBER RIDGE リクライニングチェア 折りたたみ インフィニティチェア 耐荷重136kg 角度調節 ゼログラビティーチェア カップホルダー付 枕つき 一人掛け サウナ キャンプ ベランダ 室内

9,999円 → 7,999円（20%オフ）

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アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア


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Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン Coleman(コールマン) チェア リゾートチェア 約3.2kg カップホルダー付き アウトドアチェアー キャンプ 釣り コンパクト カップホルダー付き 収納ケース付き 運動会 ガーデン ポリエステル スチール グレージュ

3,000円 → 2,362円（21%オフ）

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コンパクトに収納でき、運動会やスポーツ観戦、釣りなどにも活躍


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5,280円 → 3,791円（28%オフ）

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350ml缶が6本入るサイズのクーラーボックス


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2,420円 → 2,299円（5%オフ）

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持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス


Coleman(コールマン)

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2,420円 → 1,853円（23%オフ）

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照り返しや横風を防ぐインスタントバイザーシェード


コールマン(Coleman)

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4,400円 → 3,414円（22%オフ）

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どこでも使える電池式。アースノーマット×コールマンの電池式蚊取り


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1,481円 → 1,204円（19%オフ）

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純正LPガス燃料のガスボンベ


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1,180円 → 794円（33%オフ）

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軽く持ち運びしやすい、コンパクトなアルミテーブル


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3つのLEDモード（電球色・MIX・昼光色）と2段階で明るさ調整が可能


コールマン(Coleman)

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3,751円 → 2,856円（24%オフ）

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3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台


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8,690円 → 6,624円（24%オフ）

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自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm


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横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート


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家庭で簡単にホットサンドがつくれるホットサンドメーカー


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アジャスター付きでサイズ調整ができるベーシックキャップ


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