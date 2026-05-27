【Amazon スマイルSale】Colemanの定番アイテムが最大41%オフに
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遮光率90％以上。晴雨兼用の折りたたみ傘
アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック
[コールマン] ウォーカー33 メンズ レディース ユニセックス リュック バックパック バッグ 33L 通勤 通学 ビジネス 大容量 軽量
8,690円 → 5,162円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
読書、仮眠、星空観賞にも。最大140°リクライニングできるチェア
アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア
コンパクトに収納でき、運動会やスポーツ観戦、釣りなどにも活躍
コールマン(Coleman) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 Coleman(コールマン) チェア ヒーリングチェアネクスト 折り畳み コンパクト収納 アウトドア キャンプ 釣り 収納ケース付き 運動会 レジャー 屋外 椅子 リラックス 持ち運び
5,280円 → 3,791円（28%オフ）
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350ml缶が6本入るサイズのクーラーボックス
持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス
照り返しや横風を防ぐインスタントバイザーシェード
コールマン(Coleman)フルフラップフォーインスタントバイザーシェード3／Ｌ ＤＲ
4,400円 → 3,414円（22%オフ）
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どこでも使える電池式。アースノーマット×コールマンの電池式蚊取り
アースノーマット コールマン 本体 電池式 コードレス 蚊除け 屋内 屋外 蚊 対策 駆除 無香 180日
1,481円 → 1,204円（19%オフ）
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純正LPガス燃料のガスボンベ
Coleman(コールマン) Coleman(コールマン) ガスボンベ 純正LPガス燃料 Tタイプ キャンプ
1,180円 → 794円（33%オフ）
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軽く持ち運びしやすい、コンパクトなアルミテーブル
Coleman(コールマン) テーブル コンパクトアルミテーブル 軽量 簡単組立 2000038844 アウトドア キャンプ バーベキュー ピクニック 折りたたみ ローテーブル アルミ合金 収納ケース付き 耐荷重10kg ソロキャンプ
4,073円 → 3,817円（6%オフ）
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3つのLEDモード（電球色・MIX・昼光色）と2段階で明るさ調整が可能
コールマン(Coleman)キャンピングミニランプ LED キャンプ アウトドア 防災 停電 充電式 小型 作業灯 卓上 吊り下げ
3,751円 → 2,856円（24%オフ）
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3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台
コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク ファイヤーディスクソロ ファイヤーディスクマックス 簡単設営 簡単撤収 ステンレス製 Coleman(コールマン) 焚火台 ファイアーディスク 直径約45cm 重量約1.6kg 2000031235
8,690円 → 6,624円（24%オフ）
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自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm
Coleman(コールマン) 焚き火シート ファイアープレイスシート 約80×80cm アウトドア キャンプ バーベキュー BBQ 屋外 野外 焚き火 防炎 耐熱 ペグ固定
3,300円 → 2,314円（30%オフ）
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横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート
Coleman(コールマン) シート マルチグランドシート 210W 約190×160cm ツーリングドームST・LX対応 アウトドア キャンプ テント用 コンパクト 厚手 防水 耐水
4,400円 → 3,230円（27%オフ）
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家庭で簡単にホットサンドがつくれるホットサンドメーカー
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4,950円 → 3,160円（36%オフ）
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アジャスター付きでサイズ調整ができるベーシックキャップ
Coleman(コールマン) Coleman キャップ381-019Aユニセックス大人 Coleman コールマン キャップ 381-019A ネイビー
3,850円 → 3,171円（18%オフ）
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1,375円 → 1,155円（16%オフ）
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3,580円 → 2,380円（34%オフ）
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