【Amazon スマイルSale】Colemanの定番アイテムが最大41%オフに

Amazon スマイルSaleが本日からスタートしました！Colemanの折りたたみ傘やバックパック、チェアやクーラーボックスなど、定番のアイテムもプライスダウン中。人気商品は売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめです。

遮光率90％以上。晴雨兼用の折りたたみ傘

アクティブな毎日に。Coleman（コールマン）の大容量バックパック

読書、仮眠、星空観賞にも。最大140°リクライニングできるチェア

アームレストにはカップホルダーを装備。収納ケース付きのチェア

コンパクトに収納でき、運動会やスポーツ観戦、釣りなどにも活躍

350ml缶が6本入るサイズのクーラーボックス

持ち運びしやすいコンパクトサイズ。容量4.7Lのクーラーボックス

照り返しや横風を防ぐインスタントバイザーシェード

どこでも使える電池式。アースノーマット×コールマンの電池式蚊取り

純正LPガス燃料のガスボンベ

軽く持ち運びしやすい、コンパクトなアルミテーブル

3つのLEDモード（電球色・MIX・昼光色）と2段階で明るさ調整が可能

3秒で設営できてビギナーにも最適。オールステンレス製の焚き火台

自然に優しく、安全に焚火を楽しめる焚き火シート 約80×80cm

横幅210cmのテントで使用できるマルチグランドシート

家庭で簡単にホットサンドがつくれるホットサンドメーカー

アジャスター付きでサイズ調整ができるベーシックキャップ

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