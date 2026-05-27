バーチャルシンガー・花譜が、5月27日に発売する5thアルバム『深愛』より「学園戦線」のMVを公開した。

楽曲は岡嶋かな多が作詞・作曲を手がけ、疾走感あるロックサウンドと、“内なる衝動”を叫ぶようなリリックが印象的な一曲になっているという。

MVは、映像ディレクター・坂本翔太が監督を務めた。現代的なアニメーション生成を得意とするクリエイターとして知られる中、本作では教室の机や黒板といった学園の記号を大胆に再解釈し、懐かしさと非日常が混在する独特の世界観を映像で体現したとのことだ。

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◾️監督・坂本翔太 コメント

「学園戦線」というタイトルから、”学校が戦場なら、主人公は何と戦うのか”を考えました。自分の学生時代は教師や学校が敵でしたが、今の時代はもっと見えづらいものかもしれない。同調圧力やネットの空気感--ネット自体は敵じゃなくむしろ仲間なんだけど、そこから生まれる見えない圧力みたいなものと戦っているのかな、と。そんな現代の戦いを、花譜さんの歌とダンスでポップに表現しました。

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さらに、本作で異彩を放つのがコレオグラファー・KOTARO IDEによる振付だ。キャッチーさとコミカルさを同居させながら、どこか抜けたシュールさを纏った、視聴者の記憶にこびりつくコレオになっているとのこと。

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◾️コレオグラファー・KOTARO IDEコメント

泥臭くても、超さいこー！

楽曲を初めて聴いた時に、そこにある想いや感情が強く伝わってきて、他人にどう見られようと自分らしく進んでいく、その生き方がすごく魅力的だと感じました。反骨心や無敵感がありながらも、不器用でも泥臭く前に進んでいく想いを振付に込めています。花譜さんが一生懸命に向き合ってくださり、彼女にしか表現できないものに昇華してくださったことで、本当に素敵な作品になりました。

◾️5thアルバム『深愛』

2026年5月27日（水）発売

購入：https://kaf.kamitsubaki.jp/transcendent-love/ 通常盤 ▼「深愛」α Special Box 17,600円（税込）＊初回生産限定盤

・ 小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』（中村紬 著）

・オリジナルビジュアルブック

・しおり

・アクリルスタンド

＋

「深愛」α 同内容を同梱

・ポストカード（3枚セット）

・メタルバッジ

・メモ帳

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」α 6,100円（税込）＊初回生産限定盤

・ポストカード（3枚セット）

・メタルバッジ

・メモ帳

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」β 6,100円（税込）＊初回生産限定盤

・ステッカー（3枚セット）

・アクリルキーホルダー

・コースター

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」通常盤CD 3,300円（税込）

・15曲入り ▼CD収録内容

1.愛を探しに（Instrumental）

2.エコーノイズ ※先行配信中

3.明滅

4.乳白の宇宙

5.愛想

6.学園戦線

7.そばにいていいよ

8.君は水、私は魚

9.私の在処

10.コネクト

11.周波数0の合言葉 ※先行配信中

12.エラーソング

13.ありふれてたい

14.オーギュメント

15.私の名前は（Instrumental） ▼先行配信「周波数0の合言葉」

https://KAF81.lnk.to/voiceless

◾️小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』 著者：中村 紬

発売日：2026年5月27日（水）予定 ※電子書籍同時配信予定

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000292/ ▼著者プロフィール

中村 紬（なかむら つむぎ）

東京都在住。ライター、編集者として活動しながら、精力的に執筆活動を行い、WEBを中心に活躍。他の作品に『クロスの行方 ―DUSTCELL小説集―』がある。